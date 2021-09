CNH Social: inscrições abertas para mais de 5 mil vagas em Goiás

Nesta segunda-feira (20/9), o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) abriu inscrições para mais de 5 mil vagas para os interessados em obter, adicionar ou mudar a categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma gratuita, pelo programa CNH Social.

Nesta 5ª etapa da ação, são oferecidas 5.010 vagas. Outras 22.020 vagas serão oferecidas no próximo ano. O anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caiado por meios das redes sociais, na data de abertura oficial da Semana Nacional de Trânsito.

Com esta 5ª etapa, o programa já totalizou 17 mil vagas. De acordo com o presidente do Detran-GO, Marcos Roberto Silva, nesta fase, serão investidos R$ 7,6 milhões. Para o próximo ano, o programa demandará investimentos de R$ 33,3 milhões para contemplar 22.020 pessoas.

O presidente esclareceu que as vagas serão divididas em três etapas, sendo 6 mil vagas para cada uma das duas primeiras (janeiro e maio) e 10.020 vagas para a terceira, em setembro.

Inscrições abertas para mais de 5 mil vagas no programa CNH Social, em Goiás

Os interessados em concorrer a uma das 5.010 vagas disponibilizadas nesta etapa devem realizar as inscrições até o dia 18 de outubro, exclusivamente, pelo site Detran-GO.

Cada pessoa poderá se candidatar em apenas uma das modalidades do programa, dividido em Estudantil, Urbana e Rural. Para se inscrever, é necessário atender os critérios estabelecidos em edital, entre eles ter Cadastro Único para os programas sociais do governo federal (CadÚnico) ativo.

Os contemplados receberão isenção de taxas como inclusão no Renach, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, agendamento de prova teórica, agendamento de exame prático, exame médico e psicológico.

A pessoa com deficiência classificada dentro do número de vagas também se absterá de pagar pela junta médica. Por meio de parcerias com os Centros de Formação de Condutores (CFCs), serão oferecidos ainda o curso teórico de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção e até três retestes gratuitos.