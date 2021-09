Ônibus do transporte coletivo pega fogo na GO-040, em Goiânia

Um ônibus do transporte coletivo pegou fogo na manhã desta segunda-feira (20/9), na GO-040, no Setor dos Bandeirantes, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para apagar as chamas.

O veículo fazia a linha 003, que segue do terminal Maranata, em Aparecida de Goiânia, para a Rodoviária, via Eixo T-7. Ainda não há informações sobre o que teria causado as chamas.

De acordo com os bombeiros, o motorista do ônibus relatou que o fogo começou na parte dianteira do veículo. A viagem foi imediatamente interrompida e o veículo evacuado.

Uma pessoa que inalou fumaça precisou ser transportada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Itaipu, onde ficou sob cuidados médicos.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, houve perda total do coletivo e foram utilizados cerca de 3 mil litros de água para apagar o fogo. Ao todo, quatro viaturas participaram da operação.

Em vídeos gravados por passageiros é possível ver o momento que o veículo pega fogo. Uma mulher foi retirada carregada do veículo. Assista:

Em nota, a RMTC informou que “um superaquecimento no motor do veículo fez com que o mesmo se incendiasse e fosse 100% danificado. A rápida ação do motorista foi essencial para que todos os passageiros fossem retirados em segurança, não havendo nenhuma vítima. Unidades do SAMU e Bombeiros estiveram presentes no local e prestaram todo o atendimento necessário.”

Além do ônibus do transporte coletivo que pegou fogo na GO-040, em Goiânia, carro foi incendiado em Goianésia

Bombeiros de Goianésia foram acionados neste fim de semana para apagar um incêndio em um veículo de passeio que estava estacionado na garagem da residência. Segundo a corporação, boa parte do carro foi consumida pelo fogo.

Quando os militares chegaram na residência, o fogo estava se alastrando para o madeiramento e forro de PVC da cozinha. A energia da casa já havia sido desligada por orientação durante a ligação para o telefone 193.

A ação rápida das equipes do evitou que a casa fosse atingida pelo fogo. Apesar dos danos, ninguém se feriu.

Acidente seguido de incêndio

Na tarde da última segunda-feira (13/9), equipes dos bombeiros foram acionadas para atender acidente de trânsito, seguido de incêndio, envolvendo dois veículos, na divisa de Goiás com o Distrito Federal.

Seis vítimas foram atendidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás e do DF, além Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu).