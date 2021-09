Vídeo: motociclista morre após ser atropelado por carro, em Goiânia

Na tarde desta segunda-feira (20/9), um motociclista, de 47 anos, morreu após ser atropelado por um carro, no Jardim Atlântico, em Goiânia. O condutor do carro permaneceu no local e teve resultado negativo no teste de bafômetro.

Segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima Ferlandio João Ferreira, estava na Distribuidora Sol e Lua, no Setor Jardim Atlântico, quando pegou a motocicleta, adentrou na Avenida Laguna e acessou a faixa da esquerda, momento em que aconteceu a colisão com o automóvel VW/Gol, conduzido por um motorista de aplicativo, de 31 anos, que trafegava pela mesma via e no mesmo sentido que a vítima.

Com o impacto, o automóvel acabou passando sobre o motociclista, que acabou morrendo. O motorista do automóvel permaneceu no local e realizou o teste de etilômetro, sendo o resultado negativo. De acordo com a Dict, será instaurado um inquérito policial para apurar os fatos. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Veja o vídeo:

Além da morte do motociclista após ser atropelado por carro, outro morreu após ser atropelado por ônibus, em Goiânia

Um motociclista morreu após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo na manhã da última quinta-feira (9/9), no Setor Rio Formoso, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações e vestígios encontrados, a vítima, de 39 anos, conduzia uma motoneta Honda Biz pela Rua Miguel do Carmo, sentido bairro/ Centro. Em determinado momento, o motorista de um veículo GM/Corsa, que seguia no mesmo sentido, parou o veículo ao lado do meio fio da calçada, à direita da via, e abriu a porta do motorista para desembarcar.

A vítima então chocou-se contra a porta do veículo e caiu na pista, momento que foi atropelada pelo ônibus do transporte coletivo, que também seguia na mesma via e sentido de direção.