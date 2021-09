Burger Fest 2021 acontece em novembro e terá hamburguerias de Goiânia

Atenção apreciadores de hambúrguer de Goiânia e região! Entre os dias 1 de novembro e 30 de novembro, vai acontecer a edição 2021 do Burger Fest. O festival ocorrerá simultaneamente em 11 capitais do Brasil e, pela primeira vez, Goiás também fará parte do circuito. A ideia é que ao longo do mês, os clientes experimentem receitas especiais. Assim, restaurantes, bares e hamburguerias têm como objetivo destacar a cultura do hambúrguer. O festival acontece presencialmente, por delivery e take away.

Em Goiânia, a seleção feita pelo empresário e fundador do Burger Fest, Claudio Baran, e pelo especialista em hambúrguer e fundador do site Guia do Hambúrguer, Marcos Vigorito, já começou. São eles os responsáveis pela curadoria das principais hamburguerias da cidade. Dessa forma, o foco dos dois é em qualidade e em proporcionar ao público experiências gastronômicas que valorizem o segmento.

“O festival valoriza ingredientes premium e neste momento visa auxiliar o segmento na recuperação da atividade econômica”, afirma Claudio Baran. Porém, por enquanto, ainda não foram divulgadas as hamburguerias de Goiânia, que serão parceiras do evento. Quem acompanha o segmento localmente sabe que a oferta é grande!

Segundo o empresário, depois de 9 anos acontecendo e 15 edições realizadas, desta vez, a maior missão do Burger Fest é auxiliar na retomada econômica, buscando amenizar os impactos causados pela pandemia de Covid-19. O festival atingiu a marca de mais de 1,5 milhão de hambúrgueres consumidos, com aproximadamente 1 mil restaurantes participantes. Além disso, as vendas estimadas somam R$ 150 milhões.

A 16ª edição do Burger Fest acontecerá também nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Ceará e no Distrito Federal. O festival de hambúrgueres é considerado um dos maiores do mundo.