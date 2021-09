Goiânia realiza testagem contra a Covid-19 durante toda a semana

Até a próxima sexta-feira (24/9), Goiânia irá realizar, em diferentes locais, ações de testagem contra a Covid-19. Assim, os testes são sempre feitos por agendamento prévio nos postos na modalidade pedestre ou demanda espontânea, em drive-thru. A Secretaria de Saúde divulgará semanalmente o calendário, que tem como objetivo realizar cerca de oito mil testes e atender o máximo de pessoas.

“É preciso que a população compareça aos locais para realizar o teste que é feito de forma rápida e gratuita. Nós ainda precisamos ter um controle epidemiológico da doença no município e com as ações de testagem, é possível isolar os casos assintomáticos e tirá-los de circulação”, completa o secretário de Saúde, Durval Pedroso.

A testagem contra a Covid-19 é indicada para pessoas a partir de cinco anos de idade e leva cerca de 20 minutos para ficar pronta. Dessa maneira, para realizar o exame, basta agendar previamente em um dos postos disponíveis. Além disso, quem preferir pode comparecer ao drive-thru, que atende por demanda espontânea. O horário de atendimento sempre é das 8h às 16h.

Na quarta-feira (22/9), a testagem contra a Covid-19 em Goiânia acontece no Associação de Moradores do Jardim Mariliza. Ademais, na quinta-feira (23/9), na Região Noroeste, no Jardim Curitiba I, e também em um drive-thru na Região da 44. Na sexta-feira acontece no Sudoeste, na Associação de Moradores da Vila União

Para conferir o calendário completo e realizar o agendamento, acesse AQUI.