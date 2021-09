Comporta de barragem é aberta para equilibrar vazão do Rio Meia Ponte

Foi aberta na manhã desta quarta-feira (22/9), a comporta de uma barragem localizada na zona rural de Goiânia. O governador Ronaldo Caiado (DEM) esteve no local, juntamente com a Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Andréa Vulcanis.

O objetivo é reequilibrar a vazão do Rio Meia Ponte que, devido à estiagem severa, apresenta queda no volume. Com a medida, espera-se impedir que a vazão caia para o Nível Crítico IV, quando o escoamento é menor ou igual a 2 mil litros por segundo. Atualmente o valor medido diariamente pela Semad está em torno de 2,3 mil l/s.

Apesar da estiagem severa, graças à gestão dos recursos hídricos, apenas uma das nove barragens na região do Meia Ponte, instaladas em propriedades rurais parceiras do Estado, será aberta nesse momento. A ação integra o Programa de Segurança Hídrica do Meia Ponte, coordenado pela Semad.

Em setembro de 2019, o governador também recorreu à abertura de comportas em barragens para socorrer o Meia Ponte e tentar conter a escassez hídrica. Á época, a medida foi tomada depois que o rio apresentou nova queda na vazão para 1.481 litros por segundo, representando o nível crítico 4.

Caiado fala sobre abertura de comporta de barragem para equilibrar vazão do Rio Meia Ponte

De acordo com o governador Ronaldo Caiado, a abertura da barragem é uma ação coordenada com produtores rurais. “Existe um sentimento de todo produtor rural que é sempre de contribuir. Eles entendem a necessidade, que é a prioridade que se dá ao fornecimento de água ao ser humano”, disse em entrevista coletiva na manhã de hoje (22).

Caiado ainda afirma que, com a medida, não será necessário adotar um sistema de rodízio de abastecimento. “Não vai precisar de rodízio. Nós temos nove represas do mesmo porte e, gradualmente, nós vamos liberando a água.”

Apesar disso, Caiado ainda orienta a população para o consumo consciente. “Façam o consumo responsável de água. Não é momento de ficar lavando calçada, lavando carro, gastando excessivamente água. Vamos preservar este consumo.”.