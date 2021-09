Detento é encontrado morto dentro de cela na Casa de Prisão Provisória, em Aparecida

No início da manhã desta quarta-feira (22/9), um detento foi encontrado morto dentro de uma cela da Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia.

Por meio de nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que na manhã desta quarta (22), o reeducando não respondeu aos chamados dos agentes plantonisitas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviada para o local e atestou o óbito do detento, que cumpria pena por homicídio.

Ainda segundo o comunicado, procedimentos administrativos internos irão apurar o que aconteceu, e a Polícia Civil de Goiás (PCGO) foi informada e deve investigar o caso.

Além do dentento encontrado morto, em outro caso, servidores interceptam 17 drones no Complexo Prisional de Aparecida

De fevereiro e julho deste ano, servidores interceptaram 17 drones no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. O balanço foi divulgado pela Polícia Penal do Estado de Goiás no dia 6 de julho deste ano.

Somente nos seis primeiros dias do mês de julho foram apreendidos quatro drones que tentavam levar ilícitos para o interior dos presídios. A última apreensão foi feita no último dia 6 de julho. O conjunto de aeronaves não tripuladas apreendidas corresponde, aproximadamente, ao valor de R$ 210 mil.

Os dados foram organizados pela Gerência de Inteligência e Observatório (GIO), em cumprimento à determinação da Direção-Geral de Administração Penitenciária (DGAP).

Drones interceptados no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia

De acordo com a DGAP, os drones costumam ser utilizados para o arremesso de itens para o lado interno dos estabelecimentos penitenciários. Os materiais ilícitos encontrados com frequência incluem porções de drogas e aparelhos eletrônicos (celulares, chips telefônicos, cabos USB, fones de ouvido, carregadores para celular, entre outros), além de armas artesanais, como facas, em alguns casos.

Para o diretor-geral de Administração Penitenciária, tenente-coronel Rasmussen, o uso de drones por parte dos criminosos é uma prática recente que tem o intuito de driblar o sistema de segurança.