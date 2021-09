Fazendeiro é condenado a 28 anos de prisão por estupro de três crianças, em Edéia

Um fazendeiro denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) por estupro de vulnerável contra três crianças, sendo uma delas a neta dele, foi condenado a 28 anos de prisão, em Edéia.

Além da neta, as outras duas vítimas eram do convívio da família, com idades entre 6 e 7 anos. De acordo com a denúncia, de autoria da promotora de Justiça Maria Cecília de Jesus Ferreira, os crimes foram cometidos de 2017 a 2020, na fazenda do condenado.

Segundo a denúncia, o homem “por várias vezes, constrangeu as crianças a permitir que com elas praticasse ato libidinoso”.

De acordo com o MPGO, ao proferir a sentença, o juiz Hermes Pereira Vidigal, afirmou que o conjunto probatório não deixa dúvidas que o acusado abusou sexualmente das crianças, sendo uma delas a própria neta. Segundo o juiz, foram comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes. Ele também manteve a prisão preventiva do fazendeiro.

Ainda segundo o juiz, não há indícios de que as vítimas teriam interesse em prejudicar o acusado, a ponto de fantasiarem os fatos narrados na denúncia, se realmente não tivessem sido vítimas do abuso sexual.

Além da condenação por estupro de três crianças, em outro caso, pastor é suspeito de estupro contra seis crianças, em Itaberaí

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu temporariamente, no último dia 4 de setembro, um pastor suspeito de estupro contra ao menos seis crianças e adolescentes. O homem, identificado como Willian de Souza Adriel, 53 anos, foi preso em sua residência, em Itaberaí.

A prisão é decorrente de longa investigação criminal empenhada pela Delegacia de Itaberaí, pois os crimes teriam começado ainda na primeira década do ano 2000. Atualmente, ele estava exercendo a função de pastor em uma congregação e se aproveitava da proximidade com as vítimas e seus familiares.

Até o momento, a Polícia Civil já identificou cerca de 6 vítimas que, na época dos fatos, tinham menos de 10 anos de idade. Conforme as investigações, os estupros foram cometidos entre 2008 e 2009, contra vítimas que tinham, na época, de 3 a 4 anos.