IV Festival das Famílias de Circo de Goiânia chega à sua 2ª etapa

Respeitável público goianiense, se prepare que tem apresentação de circo no fim de semana. É que o IV Festival das Famílias de Circo de Goiânia chega, no próximo domingo (26/9), à sua 2ª etapa. Assim, entre 15h e 19h30, cinco espetáculos circenses terão transmissão no canal do evento no YouTube. Além disso, esta etapa ainda terá ações educativas, oferecendo duas oficinas entre os dias 26 e 29 de setembro, de “vivência em técnicas circenses” e “oficina de tabuletas”. Toda a programação é gratuita.

A programação começa no domingo, às 15h, com o espetáculo “Minha Lona é o céu”, com artistas de rua de Goiânia. Em seguida, às 16h, artistas circenses da cidade apresentam “A magia do circo goiano”. Às 17h acontece o encontro das famílias Romanik, Caetano, Paulistano e Cirque 21. Dessa forma, apresentam “Famílias de circo em cena”. A partir das 18h, o Circo Dinâmico apresenta o espetáculo que leva o mesmo nome. Além disso, para encerrar o dia, o circo Panamericano apresenta espetáculo homônimo às 19h30.

Os espetáculos têm interpretação em libras e ficarão disponíveis gratuitamente até o dia 30 de setembro. Ademais, entre os dias 29 e 30 estarão disponíveis, gratuitamente, os espetáculos da 1ª etapa, todos com interpretação em libras.

O IV Festival das Famílias de Circo de Goiânia também terá duas oficinas gratuitas. Dessa forma, de domingo a quarta-feira (29/9), das 11h e às 18h, os instrutores Diogo Aguiar e Rafael Eckert oferecem um curso de vivência em técnicas circenses.

Há ainda a oficina de tabuletas, oferecida pelo Palhaço Biribinha, na segunda e na terça-feira (28/9), às 15h. As oficinas serão transmitidas via Google Meet. No total serão disponibilizadas 200 vagas. Os interessados devem se inscrever pelo formulário on-line disponível no site do festival e as vagas são preenchidas por ordem de inscrição.

Primeira etapa

A primeira etapa do festival foi realizada em março deste ano, oferecendo nove espetáculos de diferentes estados, apresentados em 19 exibições síncronas. Assim, teve diferentes vertentes, do tradicional ao novo circo, passando por apresentações individuais, montagens que mesclavam artes cênicas e que tinham o palhaço no centro da cena.

O Festival, que reúne oito famílias de circo, ainda proporcionou debates em um seminário com cinco mesas temáticas. No total, a primeira etapa chegou a um público de mais de três mil pessoas, de toda parte do país e do mundo. Além de ter levado arte de qualidade ao público, o festival teve o compromisso de solidariedade com as famílias tradicionais de circo de Goiânia, profundamente atingidas neste cenário pandêmico. Foram arrecadadas mais de 300 cestas básicas por meio de uma vaquinha virtual divulgada ao longo do festival.

Serviço: Segunda etapa do IV Festival das Famílias de Circo de Goiânia

Apresentações: Domingo (26/9), das 15h e 19h30

Onde: Youtube – IV Festival das Famílias de Circo de Goiânia

Oficinas:

– Vivência em técnicas circenses, com Diogo Aguiar | Data: De 26 a 29 de setembro, das 11h às 18h30

Inscrições neste link

– Oficina de Tabuleta, com Palhaço Biribinha | Data: 28 de setembro, às 15h

Inscrições neste link