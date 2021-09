Morre motorista que sofreu acidente no viaduto da GO-080, em Goiânia

Morreu nesta quarta-feira (22/9), após dar entrada no hospital, o motorista de 68 anos que sofreu um acidente no viaduto da GO-080, no cruzamento com a Avenida Perimetral Norte, no Jardim São Judas Tadeu, em Goiânia.

De acordo com Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), o homem é mecânico de aviões e se deslocava de sua casa, na Vila Itatiaia, para seu local de trabalho, no Aeroporto da capital.

Em determinado momento, por motivos ignorados, ele perdeu o controle da direção do veículo e ultrapassou a mureta de proteção do viaduto. Ele ficou preso às ferragens e foi retirado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO).

A vítima estava inconsciente, foi entubada e encaminhada em estado grave para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde não resistiu. A morte foi confirmada no início da tarde.

Além do motorista que sofreu acidente no viaduto da GO-080, motociclista morreu em batida com caminhonete, em Goiânia

Um motociclista de 22 anos morreu após se envolver em um acidente com uma caminhonete na noite desta terça-feira (21/9), no Setor Santa Genoveva, em Goiânia.

Segundo informações e vestígios no local, a vítima seguia pela Avenida Caiapó, sentido Aeroporto, na condução da motocicleta. No cruzamento com a rua Campo Verde, envolveu-se em um acidente com a caminhonete S-10, conduzida por um jovem de 29 anos, que seguia na via, sentido Setor Jaó. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

De acordo com a Dict, o cruzamento é sinalizado com o “PARE” pintado horizontalmente na Rua Campo Verde. O condutor da camionete submeteu-se ao teste do bafômetro e o resultado foi negativo.

Será instaurado inquérito policial na Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict) de Goiânia para apurar o fato.