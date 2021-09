Zoológico de Goiânia tem Dia da Inclusão, com entrada gratuita

Como ação do Setembro Verde, mês oficial da luta pela inclusão das pessoas com deficiência, o Parque Zoológico de Goiânia terá, nesta quinta-feira (23/9), o Dia da Inclusão. Assim, a entrada será gratuita para todos visitantes, das 8h30 às 16h.

O Zoológico de Goiânia conta com um espaço com acessibilidade arquitetônica. Dessa maneira, segundo o presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Valdery Junior, o local está preparado para receber pessoas com deficiência. Ao todo, o espaço possui 479 animais de aproximadamente 120 espécies.

Reforma

Em março de 2021, a Agetul informou que o Zoológico de Goiânia passaria por reforma ainda em 2021. Assim, as obras serão feitas com recursos (R$ 951 mil) de um convênio da prefeitura da capital com o governo federal. A reforma no local terá readequação do acesso do estacionamento à bilheteria, com instalação de piso tátil. Ademais, também ganhará piso tátil da bilheteria até a placa de mapa tátil.

Ainda de acordo com a Agetul, o espaço também terá uma reforma no recinto dos grandes felinos, com ampliação dos tanques e troca de todos os vidros “triplos e laminados”. Além disso, haverá adequação dos recintos dos macacos. Assim, o pé direito do local, que possui 2 m de altura, passará a ter 5 m.

Acesse AQUI a matéria sobre a reforma do Zoológico de Goiânia.

Serviço: Dia Especial da Inclusão no Zoológico de Goiânia

Entrada: Gratuita

Data: 23/9, quinta-feira

Horário: 8h30 às 16h