93% dos óbitos por Covid-19 em Aparecida são de pessoas não imunizadas

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia, 93% dos óbitos por Covid-19 no município são de pessoas não imunizadas. De 1º de fevereiro a 25 de agosto de 2021, a cidade registrou 945 óbitos em decorrência da covid-19.

Deste número de óbitos, 876 foram entre moradores que não haviam completado o esquema vacinal há mais de 14 dias, prazo previsto para as pessoas vacinadas desenvolverem a imunidade contra a doença. Ou seja, 93% dos óbitos ocorridos nesse período foram entre os não imunizados.

Ainda segundo a SMS, entre as pessoas vacinadas com duas doses ou dose única há mais de 14 dias, 69 foram à óbito. O número representa 7% do total de mortes ocorridas de fevereiro a agosto.

Prevalência de óbitos por Covid-19 entre os idosos, em Aparecida

Segundo a diretora de Avaliação de Políticas de Saúde da SMS, Érika Lopes, dos 69 óbitos ocorridos entre os totalmente imunizados, 66 referem-se a idosos. Ela explica que 55 mortes foram de pessoas com mais de 70 anos de idade e outros 11 casos de falecimento foram de pessoas de 60 a 69 anos. “Registramos ainda 2 óbitos na faixa etária de 50 a 59 anos e 1 óbito na de 40 a 49 anos”, detalha.

Érika Lopes explica que o Ministério da Saúde, após analisar estudos clínicos e dados de hospitalização por covid, já identificou a necessidade de adequar o esquema vacinal das pessoas que têm elevado risco de complicações e óbitos pela doença: “Com isso, já iniciamos a aplicação da dose de reforço em pessoas com mais de 70 anos e imunossuprimidos”, conclui.

Variantes da Covid-19

A SMS realizou o sequenciamento genômico de 52 amostras de RT-PCR, para entender com quais variantes do coronavírus os moradores totalmente imunizados que foram à óbito se infectaram.

O número corresponde a 75% do total. Segundo a análise realizada, 51 contaminações foram linhagens da variante gamma e uma da variante delta.

De 19 de janeiro a 12 de setembro de 2021, 525.688 doses de vacina contra a covid-19 foram aplicadas na cidade, sendo 346.461 delas destinadas à primeira dose e 179.100 foram doses de reforço.

Assim, 82% da população adulta de Aparecida, estimada em 422.666 habitantes, já recebeu ao menos a primeira dose e 42% já completou o esquema vacinal.