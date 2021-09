Colisão entre carro e caminhão mata avô e neta e deixa outros 3 feridos na BR-020

Uma colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão, na madrugada desta quinta-feira (23/9), matou um avô, de 63 anos, e a neta, de apenas 4 anos. Outras três pessoas ficaram feridas no acidente, que aconteceu no km 40 da BR-020.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão seguia de Vila Boa (GO) para Goiânia e invadiu a faixa no sentido contrário, atingindo o carro que seguia de Formosa para a Bahia. O condutor do carro, que morreu no acidente, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

No carro ainda estavam outras duas pessoas, sendo uma adolescente de 15 anos que teve lesões leves, e uma mulher de 65 anos, que foi levada em estado grave para o hospital. Ela apresentava suspeita de um traumatismo cranioencefálico.

O motorista do caminhão teve apenas lesões leves e, segundo a PRF, tudo indica que ele tenha dormido enquanto dirigia. Ao ser questionado, disse que só lembra de um clarão. Ele não foi submetido ao teste do etilômetro por estar com laceração nos lábios devido ao acidente.

Além da colisão entre carro e caminhão que matou avô e neta na BR-020, outro acidente deixa 9 feridos na BR-060

No último dia 13, um acidente entre um ônibus e uma carreta deixou nove pessoas feridas na BR-060, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

De acordo com a PRF, o ônibus transportava 43 passageiros e seguia de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, para Goiânia. O veículo bateu na traseira do caminhão, que estava carregado de baterias.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (DF), seis pessoas foram atendidas pela corporação no local, sendo três homens e três mulheres. No total, nove pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde em Anápolis, Alexânia, Gama (DF) e Ceilândia (DF).

Também atuaram na ocorrência o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a concessionária que administra a rodovia.