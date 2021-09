Goiânia inicia vacinação adolescentes a partir de 15 anos

A partir desta quinta-feira (23/9), a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) inicia a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes a partir de 15 anos completos. Assim, o público será atendido em três locais, onde também serão vacinados os adolescentes de 12 a 16 anos com comorbidades, portadores de deficiência, gestantes e puérperas (com até 45 dias após o parto). Há necessidade de todos realizarem agendamento pelo site ou aplicativo Prefeitura 24 horas.

Além disso, outro grupo que avançou na idade de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia além dos adolescentes são os imunossuprimidos. Dessa forma, passam a receber a terceira dose a partir de 50 anos. Porém, devem estar com mais de 28 dias que tomaram a segunda dose. Para este público não é necessário agendamento e estarão disponíveis oito postos de vacinação.

Os idosos com 70 anos ou mais, que receberam a segunda dose há mais de seis meses, também continuam sendo vacinados em nove locais, incluindo o drive-thru do Shopping Passeio das Águas. Ademais, as pessoas com 18 anos ou mais podem se dirigir a sete locais. Já os idosos com primeira e segunda dose em atraso, bem como as gestantes e puérperas podem se dirigir exclusivamente ao Centro Municipal de Vacinação (CMV). Todos sem necessidade de agendamento.

Vacinação da segunda dose contra a Covid-19 em Goiânia

A segunda dose das vacinas Pfizer, AstraZeneca e Coronavac estarão disponíveis para vacinação em nove locais de Goiânia. Assim, serão aplicadas em pessoas com data marcada para o dia 23 de setembro e em atraso, sem a necessidade de agendamento. Os pontos podem ser consultados no site Imunizagyn.

No momento da aplicação é necessário apresentar o comprovante da primeira dose, documento com foto e comprovante de endereço.