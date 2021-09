Jornal do Meio Dia: 30 anos com você

O Jornal do Meio dia completa, no próximo dia 30 de setembro, 30 anos. Durante três décadas, os goianos puderam acompanhar direto da TV Serra Dourada, afiliada do SBT em Goiás, fatos marcantes de repercussão local, nacional e mundial. Tudo isso com imparcialidade e credibilidade. “Nesses 30 anos fomos porta-vozes do povo. Sempre colocamos o fato em primeiro lugar dando espaço para o contraditório, o debate e as causas sociais. O jornalismo tem que ser forte, independente e capaz de mudar a vida das pessoas. É com total confiança que podemos afirmar que o Jornal do Meio Dia leva, há três décadas, informação com credibilidade a todos os goianos, com muito dinamismo e interatividade”, diz Luciana Finholdt, diretora de Jornalismo e âncora do principal telejornal da TV Serra Dourada, ao lado de Lucílio Macedo.

Com o mundo cada vez mais tecnológico, a participação em tempo real foi ainda mais valorizada no Jornal do Meio Dia. O WhatsApp (62) 98519-7000 se tornou o principal canal de interação entre os telespectadores, além das redes sociais, utilizadas pela equipe que produz, todos os dias, o telejornal mais importante do Estado. “O goiano sempre soube que pode contar com o Jornal do Meio Dia, porque aqui, problema mostrado é problema resolvido”, pontua a diretora. Todos os anos de história do telejornal reforçam a credibilidade e respeito ao conteúdo exibido na telinha. “É animador vermos que aquilo que colocamos no ar, muitas das vezes uma reclamação do nosso telespectador, é prontamente atendida pelas autoridades. Essa agilidade valida ainda mais a confiança depositada no nosso trabalho”, acrescenta Finholdt.

O Jornal do Meio Dia está sempre disposto a atender o seu pedido. É por isso que a emissora conta com equipes pelas ruas da capital e também com reportagens especiais pelo Estado, além de um time interno que envolve os mais diversos departamentos. “Nessa gestão a boa relação com todos os departamentos é indispensável para consolidarmos ainda mais a nossa marca. Com profissionais cada vez mais engajados, fazemos questão de tornar a TV Serra Dourada uma verdadeira escola para aqueles que têm interesse em atuar em todas as áreas do jornalismo e aprender quem somos, nosso ritmo, nossa essência”, finaliza Luciana Finholdt.