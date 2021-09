Passageiro morre após ser esfaqueado por motorista do Eixo Anhanguera, em Trindade

Na manhã desta quinta-feira (23/9), um passageiro do transporte coletivo morreu após ser esfaqueado por um motorista do Eixo Anhanguera, na GO-060, em Trindade. O condutor seguiu viagem enquanto a vítima ficou na rodovia.

O passageiro chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e encaminhado para o Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin), mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo a caminho do hospital.

Por volta das 5h30 desta quinta (23), o passageiro teria entrado no coletivo e pulado a catraca, o motorista então teria pedido que ele voltasse e pagasse a passagem. Neste momento, o homem teria começado a bater no motorista do transporte coletivo, que tinha um canivete e teria esfaqueado o passageiro.

Por meio de nota, a Metrobus informou que repudia qualquer ato de violência e afirmou que irá cooperar com as investigações por parte das forças de segurança pública.

A prisão do motorista aconteceu após a abordagem do ônibus na Avenida Anhanguera, no centro de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, o motorista disse que seguiu viagem por não imaginar que havia matado o homem.

Segundo a ocorrência registrada na Polícia Civil de Goiás (PCGO), a facada atingiu a região do tórax da vítima.

Leia a nota da Metrobus sobre motorista do Eixo Anhanguera:

A Metrobus lamenta profundamente o ocorrido na manhã desta quinta-feira (23/09), às 5h30, na GO-060, linha Trindade/Goiânia, e repudia qualquer ato de violência. A empresa apura todos os fatos para novas deliberações internas. A Metrobus coopera com as investigações por parte das forças de segurança pública.

A Metrobus ressalta que todos os veículos da sua frota possuem câmeras de monitoramento e que as imagens do fato serão disponibilizadas para ajudar na investigação do caso.

Motorista de ônibus agride passageira com soco no nariz, em Goiânia

Na manhã do último dia 6 de setembro, uma passageira do Eixo Anhanguera foi agredida com um soco pelo motorista, após uma discussão. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a passageira com o nariz sangrando depois da discusão.

O caso aconteceu por volta das 7h50, quando o ônibus seguia em direção ao terminal Padre Pelágio. A mulher registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal na Polícia Civil.

De acordo com testemunhas, a mulher teria perguntado qual era o destino do ônibus e quais paradas faria durante o trajeto. O motorista, então, teria se irritado e xingado a passageira. Ela não gostou da reação e jogou água nele, que se levantou e a agrediu com um soco.