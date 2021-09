Shopping recebe exposição cultural em Aparecida de Goiânia

Até o dia 30 de setembro, a Exposição Culturas de Aparecida, que faz referência a manifestações culturais e históricas do município, acontece no piso 1 do Aparecida Shopping. Assim, o visitante irá conferir réplicas de peças da roça, como fogões a lenha, carros de boi e elementos da cozinha caipira. Há ainda objetos usados na catira, móveis de sítios e de igrejas. A entrada é gratuita.

Segundo o titular da Secretaria de Cultura de Aparecida de Goiânia (Secult), Avelino Marinho, a Exposição Culturas de Aparecida relembra a fundação histórica da cidade, que completa 100 anos em 2022. “E não tem como chegar numa mostra como essa e não lembrar da casa da vovó, da chácara, do sítio, e daquela cidadezinha que começou na Praça Matriz. Portanto, temos aqui várias peças que nos traz à memória momentos marcantes da nossa cidade”, afirma.

A presidente da Associação dos Catireiros, Foliões e Violeiros de Aparecida de Goiânia, Nilmari Alves, afirma que a exposição representa a origem da cidade. “São móveis e artigos que trazem recordações de bons tempos. Sou filha de catireiro e esses objetos em exposição expressam recordações importantes da minha infância. São lembranças dos meus avós, dos meus pais e de como começou Aparecida de Goiânia”, destacou.

Além disso, no sábado (25/9) e domingo (26/9), a Exposição Culturas de Aparecida terá apresentação da Roda de Violeiros de Aparecida. Dessa forma, se apresentam a partir das 18h, no palco da Secretaria de Cultura, montado no Aparecida Shopping.