Confira como fica a vacinação contra Covid-19 em Goiânia neste sábado (25)

Neste sábado (25/9), Goiânia segue com a vacinação contra Covid-19 e tem postos disponíveis para aplicação de primeira, segunda e terceira doses.

Os jovens com 15 anos ou mais podem se vacinar em quatro postos, por meio de agendamento prévio. Aqueles de 12 a 14 anos, com comorbidades, portadores de deficiência, gestantes e puérperas (com até 45 dias após o parto) da mesma forma.

Para idosos a partir de 70 anos que tomaram a segunda dose até o dia 25 de março e para aqueles com 50 anos ou mais que sejam imunossuprimidos e tomaram a segunda dose há mais de 28 dias, estarão disponíveis quatro postos fixos e o drive-thru no Shopping Passeio das Águas.

Para pessoas com 18 anos ou mais, são disponibilizados dois postos. Todos sem agendamento. Já as pessoas que estão com data programada para receber a segunda dose no dia 25 de setembro ou em atraso das vacinas Pfizer, Coronavac e Astrazeneca, podem comparecer em qualquer um dos quatro locais disponíveis e receber a vacina.

O drive-thru também estará disponível somente para aqueles que irão tomar a Pfizer. Para todas as ocasiões, é necessário levar o comprovante de primeira dose e documento pessoal com foto.

Confira os locais de vacinação contra Covid-19 deste sábado (25)

1ª dose para pessoas com idade acima de 18 anos – sem agendamento

USF Vera Cruz II

UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia

1ª dose para jovens de 15 anos e adolescentes de 12 a 14 anos (com comorbidades, portadores de deficiência, grávidas e puérperas) – com agendamento

Ciams Urias Magalhães

CS Parque Industrial João Braz

UPA Novo Mundo

CS Parque Amazônia

2ª dose da Astrazeneca – sem agendamento

Salão Comunitário Jesus Bom Pastor

Sest/ Senat

UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia

CIAMS Dr. Domingos Viggiano

2ª dose da Coronavac – sem agendamento

Salão Comunitário Jesus Bom Pastor

Sest/ Senat

PA Dr. Paulo de Siqueira Garcia

CIAMS Dr. Domingos Viggiano

2ª dose da Pfizer – sem agendamento

Modalidade pedestre

Salão Comunitário Jesus Bom Pastor

Sest/ Senat

UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia

CIAMS Dr. Domingos Viggiano

Modalidade drive-thru

Drive-thru do shopping Passeio das Águas

3ª dose – sem agendamento

Modalidade pedestre

Ciams Urias Magalhães

CS Parque Industrial João Braz

UPA Novo Mundo

CS Parque Amazônia

Modalidade drive-thru