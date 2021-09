Eleições 2022: Caiado anuncia Daniel Vilela como candidato a vice-governador

Na tarde desta sexta-feira (24/9), o MDB confirmou a aliança com o governador Ronaldo Caiado (DEM). Durante o evento, Caiado anunciou que Daniel Vilela será candidato a vice-governador em sua chapa nas eleições de 2022.

Antes do evento ainda não havia uma manifestação pública sobre a candidatura de Daniel a vice-governador nas eleições do próximo ano. O evento aconteceu no Tatersal da Elite, em Goiânia, e contou contou com a presença de 28 prefeitos emedebistas do Estado.

Ainda durante o evento desta sexta (24), o deputado estadual Bruno Peixoto disse que Gustavo Mendanha é ingrato. “Tenho certeza que Iris e Maguito Vilela estão alegres neste dia. Não temos como orientador o Marconi, do PSDB. Aquele de Aparecida, o orientador dele é o PSDB. Ele é ingrato. Não está honrando Daniel. Ele diz que irmão político do Daniel. Se fosse irmão político, estaria aqui”.

Saída de Gustavo Mendanha do partido após aliança com Caiado

Buscando mais legitimidade, o partido optou por uma consulta ampliada, permitindo que os diretórios e comissões provisórias reunissem lideranças políticas emedebistas dos municípios para deliberar sobre a proposta.

De 160 cartas apresentadas por diretórios municipais do MDB estadual, 146 foram favoráveis a aliança do partido com Caiado. O resultado da consulta foi apresentado aos diretórios na última quinta-feira (16/9).

Com a formação da aliança, Gustavo Mendanha sinalizou a saída do partido. Nas redes sociais, o político disse que não participará “de tamanha incoerência”.

Mendanha é tido como um dos possíveis candidatos as eleições de 2022 e, desde o início, se manteve contrário à aliança. “O partido das multidões, da redemocratização, de Iris e Maguito, declina em sua grandeza a um futuro de incertezas. Com a decisão de se alinhar a um adversário histórico deixamos o papel que o povo goiano deu ao MDB de fazer oposição qualificada. Lamento profundamente tal desfecho que já era premeditado”, escreveu Gustavo.