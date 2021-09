Ex-secretário de Educação de Sítio D’Abadia é indiciado por estupro de vulnerável

O ex-Secretário Municipal de Educação de Sítio D’Abadia e ex-professor da rede estadual de ensino foi indiciado, nesta semana, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, pornografia infantojuvenil e aliciamento de menores para fins libidinosos.

Até o momento, há indícios de que o suspeito tenha praticado os crimes contra, no mínimo, duas adolescentes. Além disso, tinha várias imagens íntimas de adolescentes da região. Ele encontra-se foragido e está sendo procurado pela polícia.

Investigação sobre o ex-secretário de Educação de Sítio D’Abadia indiciado por estupro de vulnerável

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a investigação começou após denúncias feitas por populares e pelo Conselho Tutelar do município, relatando que o investigado se relacionava amorosa e sexualmente com adolescentes menores de 14 anos, dentre estas, alunas da rede de ensino municipal e estadual. Na época, ele ocupava os cargos de secretário de educação e professor, respectivamente.

Diante dos fatos, a polícia representou pela prisão temporária do indiciado, bem como pela busca e apreensão de celulares e notebook pertencentes a ele. Nos aparelhos eletrônicos foram encontrados indícios de que ele teria se relacionado com, no mínimo, duas adolescentes menores de 14 anos. Além disso, foram localizadas inúmeras fotos íntimas de adolescentes que residem na região. A oitiva ainda ouviu diversas testemunhas e vítimas.

O inquérito policial foi remetido ao Ministério Público, que denunciou o indivíduo pela prática de estupro de vulnerável, pornografia infantojuvenil e aliciamento de menores para fins libidinosos. A denúncia foi aceita pelo Poder Judiciário, que decretou a prisão preventiva do acusado. Ele está foragido e segue sendo procurado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo do delegado Caio Meneses, da Delegacia de Polícia (DP) de Alvorada do Norte, falando sobre o caso:

A Polícia Civil não divulgou o nome do investigado e nem o ano que atuou frente à Secretaria Municipal de Educação, por isso, sua defesa não foi localizada.