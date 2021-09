Motociclista morre ao ser atropelado no Anel Viário, em Aparecida

Um motociclista morreu após ser atropelado por uma carreta na manhã deste sábado (25/9), no Anel Viário, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital.

Segundo informações, o motociclista teria colidido com a parte traseira da carreta e, em seguida, teve o corpo esmagado pelo veículo. O acidente aconteceu na manhã de hoje.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

A vítima, que ainda não teve o nome, nem a idade divulgados, trabalhava como segurança em uma empresa privada. Uma equipe de perícia também esteve no local.

Além do motociclista que morreu atropelado no Anel Viário, em Aparecida, outro acidente deixa três vítimas na GO-521

O Corpo de Bombeiros foi acionado neste sábado (25) para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na GO-521, na região de Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal (DF).

Segundo testemunhas, o veículo seguia sentido Brasília quando, por motivos ignorados, saiu da pista e capotou. “Quando a equipe chegou ao local, estabeleceu a segurança e a estabilização do cenário para que outros acidentes não ocorressem, e desta forma realizaram o protocolo de trauma para as vítimas.”, informou a corporação.

No local, foram encontradas três vítimas, sendo uma fatal. As outras duas foram encaminhadas para o hospital mais próximo.

Acidentes em Goiás

Estatística do Corpo de Bombeiros aponta que, de janeiro a setembro deste ano, já foram atendidas 18.511 ocorrências de acidente de trânsito, em Goiás. No mesmo período de 2020, foram registradas cerca de 19.00 ocorrências. Os dados são de ocorrências atendidas somente pela corporação.

De acordo com os dados, em janeiro foram atendidos 2.064 acidentes de trânsito no estado, em fevereiro foram outros 2.055. Até o momento, os meses com maior atendimento de ocorrências de acidente de trânsito são julho (2.681) e agosto (2.668).