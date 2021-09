Vídeo: idoso de 72 anos sofre traumatismo craniano ao ser atropelado, em Anápolis

Um idoso de 72 anos sofreu traumatismo craniano ao ser atropelado por um veículo de passeio nesta sexta-feira (24/9) em um cruzamento de Anápolis, a 55 km de Goiânia. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente.

O atropelamento aconteceu na Avenida Goiás, esquina com a Benjamin Constant, no centro da cidade. Nas imagens é possível ver que o idoso tenta fazer uma travessia, mas o carro fez a conversão à esquerda e acabou atingindo o pedestre.

Após ser atingido, o idoso é jogado sobre o capô do carro e, em seguida, cai na pista. O motorista do carro, de 20 anos, permaneceu no local do acidente e prestou socorro para a vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o idoso para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis. Ele teve traumatismo craniano, fratura no braço e várias escoriações. Veja o vídeo do acidente:

Como o nome da vítima não foi divulgado, o Dia Online não conseguiu atualização sobre seu estado de saúde.

Além do idoso de 72 anos atropelado em Anápolis, jovem morreu no Parque Flamboyant, em Goiânia

No último dia 11 deste mês, um jovem que andava de patins morreu após ser atropelado por um carro próximo ao Parque Flamboyant, no Jardim Goiás, em Goiânia.

Segundo informações e vestígios no local, a vítima, de 26 anos, andava de patins pela Rua 50 e ao chegar no cruzamento não parou e entrou na Rua 46, na contramão, momento que foi atropelado pelo veículo Citroën/C3. Com o impacto, a vítima caiu na pista e ficou inconsciente.

O veículo envolvido no acidente era conduzido por uma médica de 34 anos, que prestou os primeiros socorros para o jovem e tentou reanimá-lo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da vítima no local.

A condutora do carro permaneceu no local e fez o teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo.