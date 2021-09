Advocacia anapolina destaca trabalho de Rodolfo Mota na cidade

Durante grande adesivaço realizado em Anápolis neste sábado (25), o pré-candidato a presidente da OAB Goiás Rodolfo Mota ouviu dos advogados anapolinos que sua gestão na Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag) foi a recordista em investimentos na cidade e que a OAB Goiás precisa de um presidente com histórico de realizações e perfil de gestor.

“Anápolis mostra que quer mudanças. E o movimento Advocacia Unida chega aqui com o Rodolfo Mota, trazendo novas possibilidades para nós. Hoje nós estamos aqui para levar nossas cores para todos os cantos de Anápolis. Vamos levar para todo Estado esse movimento, que é sem muros e para todos”, afirmou o pré-candidato à presidência da subseção Anápolis Jeovah Júnior. Ele lembra que Rodolfo Mota entregou à advocacia anapolina o novo prédio da Casag, a reforma da sala da advocacia no Fórum da cidade, feita dentro do Programa de Valorização aos Advogados e Subseções, e uma unidade do Meu Escritório, que tem atendido todo mês centenas de advogados, especialmente em início de carreira.

Além disto, a Casag destinou R$ 1 milhão para investir na revitalização e ampliação do Centro de Cultura, Esporte e Lazer da OAB Anápolis, que será realizada em breve. O termo de cooperação foi assinado em agosto deste ano e prevê, entre outras benfeitorias, a construção de um lounge e quadras esportivas. ”Quero que vocês imaginem o que seria da advocacia de Anápolis hoje sem o Meu Escritório, sem a regional da Casag, sem a reforma da sala do Fórum”, disse o conselheiro federal Dalmo Jacob. “Quem fez quase todos investimentos recentes aqui na cidade foi a Casag, na gestão do Rodolfo”, concluiu.

Rodolfo Mota destacou a ligação que tem com a cidade e disse que as realizações que entregou à frente da Casag é o que o motiva para buscar a presidência da OAB-GO. “Quando me perguntam porquê ser o presidente da Ordem, eu falo que é porque nós queremos fazer o que sabemos fazer de melhor, que é fazer gestão e cuidar dos nossos colegas advogados. A advocacia precisa saber que há esperança e que é possível fazer muito”, afirmou o pré-candidato a presidente da OAB-GO. “Hoje nós fizemos história em Anápolis com uma festa gigante, nós colorimos Anápolis com este adesivaço e estamos mostrando o tamanho da Advocacia Unida”, finalizou.