Ciclista morre após ser atropelado por idoso que dirigia embriagado, em Goiânia

Na manhã de domingo (26/9), um ciclista morreu após ser atropelado por um idoso que dirigia embriagado, no setor Jardim Novo Planalto, em Goiânia.

Segundo informações da Delegacia Especializada em Investigações de Crime de Trânsito (Dict), Wellington Antônio da Silva estava empurrando a bicicleta na rua VM-4B, por volta de 11h30, quando o carro, conduzido por um idoso de 77 anos, fez um barulho alto de aceleração, desgovernou, atingiu o meio fio da pista e atropelou a vítima.

A bicicleta foi jogada para o outro lado da pista. O carro andou por alguns metros e quase atingiu a parada de ônibus localizada do lado esquerdo da rua.

O homem foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para o Cais Cândida de Morais, onde acabou morrendo.

Quando a Dict chegou ao local, o condutor do veículo tinha sido levado ao hospital por terceiros. Ao retornar, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro que deu resultado de 0,23mg/L. De acordo com a Dict, será instaurado inquérito policial para apurar as causas do acidente.

Além do ciclista que morreu atropelado, idoso de 72 anos sofre traumatismo craniano ao ser atropelado, em Anápolis

Um idoso de 72 anos sofreu traumatismo craniano ao ser atropelado por um veículo de passeio na última sexta-feira (24/9) em um cruzamento de Anápolis, a 55 km de Goiânia. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente.

O atropelamento aconteceu na Avenida Goiás, esquina com a Benjamin Constant, no centro da cidade. Nas imagens é possível ver que o idoso tenta fazer uma travessia, mas o carro fez a conversão à esquerda e acabou atingindo o pedestre.

Após ser atingido, o idoso é jogado sobre o capô do carro e, em seguida, cai na pista. O motorista do carro, de 20 anos, permaneceu no local do acidente e prestou socorro para a vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o idoso para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis. Ele teve traumatismo craniano, fratura no braço e várias escoriações.