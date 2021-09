A gestão pública de Aparecida de Goiânia é referência para outros municípios. O prefeito Gustavo Mendanha tem recebido chefes de várias cidades brasileiras, com interesse no modelo de gestão adotado por ele e quem tem dado certo.

No último dia 17 de agosto, foi a vez do prefeito Vander Masson (PSDB), de Tangará da Serra, no Estado do Mato Grosso. Ele destacou como positiva a visita ao município goiano e agradeceu pela troca de conhecimento sobre gestão pública com foco no resultado. Vander ainda disse que Aparecida é “uma cidade inteligente acolhedora e de muita união”.

Para o prefeito Gustavo Mendanha, a industrialização da cidade, que conta com sete polos industriais, associada a investimentos públicos em infraestrutura, educação, saúde, desenvolvimento urbano e tecnologia, fez com que Aparecida de Goiânia alcançasse importantes transformações na última década.

“Tenho recebido vários gestores e lideranças aqui em Aparecida e nesses encontros tenho destacado os investimentos que temos feito. Aparecida, com certeza, tem sido referência em áreas essenciais, com gestão fiscal equilibrada, geração de emprego e obras públicas, e seu crescimento serve de exemplo para outros municípios”, destacou Gustavo.

Aparecida de Goiânia tem recorde em abertura de empresas em 2021

De janeiro a agosto deste ano, 151 novas empresa foram abertas em Aparecida de Goiânia. O número é 35% maior do que o mesmo perído do ano passado.

Nos últimos 13 anos, o município saltou de 6 mil para mais de 60 mil empresas em operação. De 2010 a 2018, a economia de Aparecida cresceu 122%, com o Produto Interno Bruto (PIB) expandindo de R$ 5,8 bilhões para R$ 12,9 bilhões.

Geração de empregos em Aparecida de Goiânia

Sem dúvidas Aparecida é uma das cidades goianas com a maior geração de empregos. Recentemente, incentivando a chegada e a expansão de empresas, criando um ambiente propício para investimentos, gerando mais empregos, renda e desenvolvimento para Aparecida de Goiânia, o prefeito Gustavo Mendanha entregou ao cantor sertanejo Gusttavo Lima, proprietário da N&R Empreendimentos e Participações Ltda, um termo de cessão de posse de área para a construção da nova sede do Frigorífico Goiás.