PM é indiciado por homofobia contra estudante de medicina, em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio do Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri), indiciou um policial militar (PM) por crime de homofobia cometido contra um estudante de medicina.

De acordo com as investigações, o militar, de 40 anos, ainda foi indiciado por ameaça, lesão corporal e injúria depois de sacar uma arma, xingar e agredir com um tapa o estudante, de 22 anos, que é homossexual.

O caso aconteceu em uma distribuidora de bebidas, em Goiânia, foi registrado na Central de Flagrantes e encaminhado ao Geacri no dia 16 de agosto. O inquérito finalizado foi remetido ao Judiciário na última sexta-feira (24/9).

Segundo o delegado Joaquim Adorno, titular do grupo especializado, a investigação juntou ao inquérito imagens de uma câmera de monitoramento, que gravou toda a ação. Além disso, testemunhas também foram ouvidas.

Vídeo: PM indiciado por homofobia teria chamado estudante de medicina de ‘viadão’

Um dos vídeos analisados pela PCGO mostra quando o policial usa um termo pejorativo para ofender o estudante, dá um tapa em seu rosto e, em seguida, saca uma arma de fogo e aponta para o jovem. O dono do estabelecimento ainda tentou intervir e retirar o policial de perto do jovem.

Em um vídeo feito por um celular, a vítima indaga o agressor: “Está me chamando de quê?”. O policial então responde: “De viadão mesmo”. Nas imagens da câmera de segurança, o policial aparece indo em direção à vítima e dando um tapa em seu rosto. Na sequência, ele saca a arma.

Segundo o delegado Joaquim Adorno, os crimes praticados pelo servidor público foram cometidos em horário de folga e de maneira isolada. “A ação não tem qualquer vinculação com a corporação Polícia Militar, foi um ato pessoal e isolado”, pontua. À época dos fatos, a corporação afastou o servidor.