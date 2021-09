Ronaldo Caiado anuncia ampliação de cirurgias eletivas em Goiás

O governador Ronaldo Caiado anunciou, nesta segunda-feira (27/9) a ampliação dos procedimentos cirúrgicos eletivos no sistema estadual de saúde em todas as regiões do Estado. A informação foi dada durante inauguração da nova recepção geral Dr. Lindolfo de Barros e da passarela de interligação do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

A retomada dos agendamentos e da realização de procedimentos cirúrgicos eletivos de média e alta complexidades, nas unidades de saúde da rede pública, filantrópica e privada em todo o Estado de Goiás foi autorizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO) por meio da portaria 1.440/2021, de 06 de agosto. São consideradas cirurgias eletivas aquelas agendadas em data facultada pelo paciente ou cirurgião, conforme a legislação vigente.

Segundo o governador, com o avanço da vacinação até a faixa etária de 12 anos e atendimento das pessoas acima de 70 anos de idade com dose de reforço, há diminuição da demanda de internação em leitos de UTI, por isso, os mesmos podem ser usados para dar retaguarda aos centros cirúrgicos.

Anuncio de ampliação de cirurgias eletivas em Goiás foi feito durante inauguração de nova recepção geral e passarela do Hugol

No Hugol, o governador vistoriou as áreas inauguradas nesta segunda-feira. O investimento é de quase R$ 2,5 milhões. As obras são parte do Plano de Aplicação, Ampliação e Adaptação de Áreas Físicas, iniciado em agosto de 2020, com projeção de investimentos de R$ 5.688.763,85 em estrutura física.

Com área útil de 550 m², a nova recepção contou com investimento de R$ 2.017.961,55. O espaço é três vezes maior do que a estrutura atual e tem capacidade de atendimento de 232 acompanhantes e visitantes, além de adaptações para completa acessibilidade. Dez novos postos de atendimento se somam aos outros seis existentes na recepção da unidade.

A nova área recebeu o nome do médico Lindolfo de Barros, que faleceu em julho deste ano, aos 80 anos, vítima de complicações da Covid-19. O pediatra foi uma das maiores referências da especialidade no Brasil.

Já na obra da passarela de interligação foram aplicados R$ 454.948,65. A construção conecta a nova recepção geral ao bloco de internação e estrutura de rampas e elevadores de acesso.

Outras ações

Além das estruturas inauguradas hoje, outra adequação realizada foi a ampliação da UTI Coronariana, concluída em setembro de 2020. O local está em pleno funcionamento e reforça o perfil do Hugol, voltado para atendimentos de urgência e emergência clínicos e cirúrgicos, de média e alta complexidades.

Lá existiam duas unidades, com capacidade total de internações de 12 leitos. O ambiente passou por reforma para atender à demanda das cirurgias cardíacas, contando com 10 leitos de UTI, num investimento de R$ 175.513,04.

Fizeram parte dos serviços citados também a edificação de um novo muro de divisa entre o Hugol e a indústria vizinha, concluído em junho de 2021. Amparado em projeto base da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), a estrutura conta com 360 metros lineares de extensão e recebeu investimento total de R$ 208.858,33.

Ainda estão previstas a construção de um novo abrigo de resíduos e a adequação do espaço físico para a instalação do Serviço de Ressonância Magnética com aparelho de última geração, que complementará o parque de imaginologia da unidade.