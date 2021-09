Agro 2: melhores notícias do agronegócio com programação também em podcast

Um dos principais setores da economia, o agronegócio brasileiro é um dos mais representativos do mundo, sobretudo no que diz respeito à dinâmica de exportações. O Brasil é o maior exportador mundial de café, açúcar e cana-de-açúcar; é também o segundo maior exportador de carne bovina e o maior exportador de carne de frango, sendo também o quarto do mundo na venda internacional de carne suína.

Atento às tendências do mercado, o Portal Agro 2 chega com o objetivo de ser o maior canal de comunicação do agronegócio, promovendo o cenário brasileiro por meio de ações educacionais e difusão de conhecimentos específicos nas áreas de agricultura, criação de animais, meio ambiente, economia, direito e capacitação gerencial.

Conteúdo em podcast

Para ser ouvido a qualquer hora e em todo lugar, por meio do celular ou computador, o Agro 2 também conta com um programa em formato de podcast, que vai ao ar semanalmente.

Os podcasts do Agro 2 chegam com temáticas diversificadas e personalidades que são referências em seus segmentos. O programa abordará questões como sustentabilidade, agricultura, pecuária, dicas de manejo, mercado, inovação, pesquisas e legislação.

Os episódios são lançados todas as terças-feiras, às 19h, nos principais canais do Portal Agro 2: Spotfy, Deezer, Apple Music e Soundclub. A versão em vídeo do programa pode ser assistida por meio no site www.agro2.com.br e pelo Youtube do portal.

Apresentação e convidados

Na apresentação dos podcasts estão Lara Brito, atriz e apresentadora, e Pedro Maia, engenheiro agrônomo.

Lara Brito que é formada em Ciências Econômicas pela PUC Goiás, iniciou a carreira de modelo aos 12 anos em sua cidade de origem, Curitiba. Em 2003, foi eleita a segunda mulher mais bela do Brasil, título que a fez representar o Brasil na China no Miss World. Lara tem uma vasta experiência como apresentadora de eventos corporativos, shows, convenções e festivais. Esteve no comando das apresentações dos principais eventos do estado de Goiás, FICA, Canto da Primavera, Festival Internacional de teatro na Cidade de Porangatu, Festival Gastronômico de Pirenópolis, Festival Gastronômico de Caldas Novas.

Pedro Maia é empreendedor nato e está sempre abraçando desafios. Atuando diretamente com agricultura – focado em commodities, principalmente soja e milho, é apaixonado pela comunicação e por levar conhecimento e informação ao público, sempre de maneira leve e descontraída. Além do canal no YouTube Estrada de Chão, Pedro trabalha com Software de Gestão de pecuária, consultoria, treinamentos e reciclagens, reprodução, Sisbov, confinamento, agricultura, finanças e comunicação para associações de raças.

No Podcast desta semana, tem um bate papo com Geraldo Rodrigues, um dos maiores produtores orgânicos do estado de Goiás. O tema do episódio é Agricultura Orgânica.

Geraldo Rodrigues é engenheiro agrônomo, proprietário da Love Orgânicos, estagiou nos Estados Unidos no ano de 2012 com agricultura Orgânica. Hoje é produtor e consultor técnico de agricultura orgânica, somando mais de 10 anos de experiência no agro.

Transmissão ao vivo

Além de notícias, o Portal Agro 2 conta com a melhor plataforma de transmissão ao vivo do mercado. Ideal para o acompanhamento em tempo real dos maiores eventos do agronegócio.

O Agro 2 traz ainda soluções inovadoras para transmissão de leilões ao vivo. Plataforma eficiente e com alta tecnologia – aplicativo que permite aos clientes participarem do leilão com total segurança no envio das informações.

Para acompanhar o agro e fazer a melhor cobertura dos eventos, contamos com uma estrutura de mochilink, um equipamento de alta tecnologia para a transmissão em alta definição em lugares com baixa demanda de qualidade de internet.

