Avião sai da pista durante decolagem no aeroporto de Goiânia

No início da tarde desta terça-feira (28/9), um avião saiu da pista enquanto decolava do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), ninguém se machucou.

A Infraero informou que “uma aeronave modelo Westwind III, que presta serviço de táxi aéreo, ultrapassou o limite da pista no momento em que se preparava para decolagem”. Segundo a Infraero, em função da ocorrência, a pista ficou interditada por 40 minutos e, após vistoria, foi liberada às 12h47min. Sem impactos operacionais.

A empresa responsável pela aeronave é a Brasil Vida Táxi Aéreo, que transportava um paciente quando o acidente aconteceu. O paciente foi levado de forma preventiva para o Hospital Albert Einstein. Segundo a empresa, ele foi transportado consciente, sem ferimentos, sem queixas e sem relatos de dor.

Incêndio após avião sair da pista durante decolagem no aeroporto de Goiânia

Após o acidente, aconteceu um pequeno incêndio na vegetação próxima à cabeceira da pista, onde houve derramamento de querosene de aviação. Ao todo, onze bombeiros militares da Companhia de Segurança Aeroportuária atuaram ne ocorrência e controlaram o fogo.

A Brasil Vida afirmou ainda que possui todas as certificações e autorizações necessárias válidas junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

