Goiânia tem mais de 50% da população adulta completa esquema vacinal

Pouco mais de 50% da população de Goiânia com mais de 18 anos completou o esquema vacinal com as duas doses da vacina ou com o imunizante de dose única contra a Covid-19. O número foi atingido na última segunda-feira (27/9), quando 10,2 mil pessoas receberam a 1ª, 2ª ou 3ª doses na capital goiana. Assim, segundo o vacinômetro da prefeitura, 50,3% da população da cidade já está imunizada, o que representa pouco mais de 588 mil pessoas adultas vacinadas com a 2ª dose ou dose única. Além disso, com relação à 1ª dose, 992,9 mil pessoas já foram imunizadas. Dessas, 16,7 mil são de adolescentes entre 12 a 17 anos.

Para o titular da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), Durval Pedroso, o número de pessoas que já completou o esquema vacinal é um dos principais responsáveis pela desaceleração dos indicadores da Covid-19. “Ainda assim, não podemos deixar de reforçar a importância da população, mesmo vacinada, manter o uso da máscara”, disse. Ademais, ele reforça a constante higiene das mãos, o uso de álcool em gel e o distanciamento social.

Postos de vacinação em Goiânia

O secretário Durval lembra que, para vacinação contra a Covid-19 da segunda dose, 16 pontos foram disponibilizados pela Secretaria de Saúde de Goiânia. Nestes locais não é necessário fazer agendamento. “O morador de Goiânia que já está com a data prevista no cartão de vacinação para o dia 28 de setembro ou em atraso, já pode procurar um desses 16 locais para completar o esquema vacinal”, afirmou o secretário.

A vacina contra Covid-19 em Goiânia também foi incluída na rotina vacinal dos postos de saúde. Assim, a cidade conta com 50 locais espalhados para a vacinação. Além disso, para a aplicação da 3ª dose a população tem 10 locais para se vacinar. Segundo a SMS, 9,4 mil doses já foram aplicadas neste grupo.