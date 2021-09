Preso suspeito de matar traficante após discussão em distribuidora de Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), cumpriu um mandado de prisão temporária contra um homem, de 33 anos, suspeito de matar um traficante após discussão em distribuidora de Goiânia.

O crime aconteceu no dia 22 de maio deste ano e o traficante, identificado como Júlio César Alves Fernandes, 19 anos, foi morto com um golpe de canivete. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da discussão entre os envolvidos. (Veja abaixo)

Investigações que resultaram na prisão do suspeito de matar traficante após discussão em distribuidora de Goiânia

De acordo com as investigações, o suspeito comprou “maconha” de Júlio César e começou a fumar no local, na esquina de uma distribuidora de bebidas, no Setor Leste Vila Nova, na capital. Entretanto, o homem foi advertido pelo traficante para que não usasse a droga no local, pois “queimaria seu ponto”. Os dois então começaram a discutir, o suspeito pegou um canivete e desferiu um golpe contra o homem.

Após o crime, ele fugiu de Goiânia, permanecendo foragido desde então. A Polícia Civil então manteve o monitoramento do suspeito, que foi localizado e preso na cidade de Goianápolis no último dia 23 de setembro. Durante interrogatório policial, o suspeito confessou o crime.

Segundo a PCGO, imagens de câmeras de segurança captaram o fato e auxiliaram na identificação do suspeito. No dia do crime, outras pessoas estavam no local e tentaram separar a briga. Veja o vídeo:

“A divulgação da imagem e identificação do preso foi precedida nos termos da Lei n.º 13.869, Portaria n.º 547/2021- PC e Despacho do Delegado de Polícia responsável pela investigação, especialmente porque visa ao surgimento de novas testemunhas, encorajadas a contribuir com as investigações com a prisão do suspeito.”, informou a Polícia Civil de Goiás.