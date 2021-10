Aparecida inicia vacinação de adolescentes a partir de 12 anos; veja locais

A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia inicia, nesta quarta-feira (29/9), a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes a partir de 12 anos, fora dos grupos prioritários. Também seguem sendo imunizados adolescentes a partir de 12 anos com comorbidades.

Para vacinação, os adolescentes devem estar acompanhados de um responsável, apresentar carteira de identidade, certidão de nascimento, Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cartão SUS e comprovante de endereço em Aparecida de Goiânia. Pessoas com comorbidades devem apresentar laudo médico.

No total, oito pontos estão disponíveis para a aplicação da primeira dose, sendo sete com atendimento com horário marcado e um sem necessidade de agendamento, no drive-thru da Cidade Administrativa.

Os moradores com menos de 15 anos que cumprem medidas socioeducativas, gestantes e puérperas (que deram à luz em até 45 dias) com mais de 12 anos também continuam sendo imunizados.

A vacinação também segue para quem precisa receber a 2ª dose e o reforço que é aplicado em idosos acima de 70 anos que receberam a segunda dose há seis meses e imunossuprimidos com idade a partir de 60 anos que tomaram a 2ª dose há mais de 28 dias.

Para receber a 2ª dose não é necessário agendar, basta ir até um dos pontos de imunização, apresentar o documento de vacinação, identidade e CPF ou Cartão SUS.

Locais de vacinação em Aparecida de Goiânia

Primeira dose para pedestres – com agendamento – das 8h às 16h

UBS Andrade Reis: Avenida dos Girassóis, APM 03,Quadra 11 – St. Andrade Reis

Avenida dos Girassóis, APM 03,Quadra 11 – St. Andrade Reis UBS Anhambi: Rua A2 Qd. 05 APM 03 Setor – Res. Anhembi

Rua A2 Qd. 05 APM 03 Setor – Res. Anhembi UBS Jardim Olímpico: Av. Monte Carlo, 149-219 – Jardim Olímpico

Av. Monte Carlo, 149-219 – Jardim Olímpico UBS Bairro Cardoso: Avenida Embaixador, APM-07 – Bairro Cardoso II

Avenida Embaixador, APM-07 – Bairro Cardoso II UBS Jardim Florença: Rua Verona, 182-204 – Jardim Florença

Rua Verona, 182-204 – Jardim Florença UBS Veiga Jardim: Av. Maj. Manoel Augusto Silva Brandão, 593 – Parque Veiga Jardim

Av. Maj. Manoel Augusto Silva Brandão, 593 – Parque Veiga Jardim Central de imunização: Rua São Domingos, 100, Centro – das 8h às 18h.

Primeira dose em drive-thru – sem agendamento, das 8h às 18h

Drive-thru da Cidade Administrativa

Segunda dose (Astrazeneca, Coronavac e Pfizer)/ Dose de reforço para idosos com 70 anos ou mais, acamados e imunossuprimidos

Drive-thru Centro de especialidades: Avenida C, Quadra 15, entre ruas C-08, C-22 e Avenida C-06, Jardim Boa Esperança, das 8h às 18h.

Avenida C, Quadra 15, entre ruas C-08, C-22 e Avenida C-06, Jardim Boa Esperança, das 8h às 18h. Drive-thru do Aparecida Shopping: Av. Independência, Quadra Área, Lote 01, S/N, Setor Serra Dourada – 3ª Etapa, das 8h às 18h.

Av. Independência, Quadra Área, Lote 01, S/N, Setor Serra Dourada – 3ª Etapa, das 8h às 18h. Central de imunização: Rua São Domingos, 100, Centro, das 8h às 18h.

Rua São Domingos, 100, Centro, das 8h às 18h. Unidades Básicas de Saúde: (Bairros Anhambi, Cardoso, Andrade Reis, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim), das 8h às 16h.

A imunização das pessoas vivendo com HIV ocorre das 8h30 às 16h, no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) do município.