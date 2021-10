Filho é preso após idoso ser encontrado desidratado e com larvas em ferida, em Goiânia

Um homem foi preso suspeito de praticar maus-tratos contra o pai idoso, em Goiânia. Ele foi encontrado pela filha com sinais de desidratação, com larvas em uma ferida, crosta de sangue, além de estar sujo de fezes e urina.

De acordo com a Polícia Civil, o idoso morava com o filho, que tinha o compromisso de cuidar dele. Entretanto, outra filha, que mora em Senador Canedo, foi à casa do idoso na última terça-feira (28), quando encontrou o pai vivendo em condições precárias.

A mulher então acionou o socorro, que encaminhou o idoso para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ainda de acordo com a polícia, o quadro do idoso era considerado grave quando foi encontrado. A filha está como acompanhante do pai na unidade de saúde, por isso, ainda não foi ouvida pela polícia.

Diante dos fatos, o homem foi autuado em flagrante por causar lesões graves ao pai e colocar em perigo a saúde dele. Segundo o Estatuto do Idoso, a pena prevista nesta situação pode chegar a quatro anos de prisão.

Além do idoso encontrado desidratado e com larvas em ferida, homem é acusado de torturar filho de 8 anos, em Goiânia

Em junho deste ano, a Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), efetuou a prisão preventiva de um homem suspeito de torturar o filho de 8 anos, em Goiânia.

De acordo com a PCGO, o homem submetia o próprio filho a intensas sessões de crueldade, ocasionando sofrimento físico e mental. O menino de 8 anos relatou como eram feitas as torturas, dizendo que apanhava com fio e já teve até mesmo a língua puxada por um alicate. Outras duas crianças moravam com o suspeito, mas a PCGO não revelou se também eram alvos de agressões.

Em relatos do menino à Polícia Civil, ele informou que era constantemente agredido com um fio e, com este mesmo instrumento, o homem descascava, ligava na tomada e dava choques elétricos em diversas partes do seu corpo, como braços, pernas, pés e barriga.

Diante da gravidade do crime, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi recolhido à unidade prisional.