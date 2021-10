Ginecologista é preso suspeito de abuso sexual contra pacientes, em Anápolis

Um médico ginecologista foi preso na manhã desta quarta-feira (29/9) suspeito de abuso sexual contra pacientes, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o homem já tem histórico semelhante em outros estados brasileiros.

De acordo com a Polícia Civil, os mandados de busca e apreensão e prisão preventiva foram cumpridos por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em desfavor do médico Nicodemos Júnior Estanislau Morais, de 41 anos.

Em Anápolis, conforme as investigações, o homem, que é ginecologista e obstetra, teria cometido o crime de violação sexual mediante fraude contra três vítimas.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito tem registro profissional (CRM) ativo em Goiás, Pará, Paraná e Distrito Federal. Na capital federal, o médico tem sentença condenatória por violação sexual mediante fraude, sendo que a vítima relatou a mesma forma de falar e agir relatada pelas vítimas em Goiás. No Paraná, uma vítima também registrou ocorrência, também por violação sexual, mas o caso foi arquivado.

Em Anápolis, a Polícia Civil conseguiu representar pela busca e apreensão e prisão preventiva. Após interrogatório, o médico será encaminhado para a cadeia pública.

Conforme relatou a Polícia Civil, devido à atuação em outros estados, podem existir outras vítimas. “Por esse motivo, a imagem está sendo divulgada, de acordo com Portaria da Polícia Civil de Goiás nº 547/2021 e Lei 13.869.”, informou.

A equipe do Dia Online não localizou a defesa do suspeito para se manifestar sobre o caso até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Pastor é preso suspeito de estuprar menina de 12 anos, em Itaberaí

Em agosto deste ano, um pastor, de 43 anos, que coordena um grupo de crianças e jovens em uma igreja, foi preso suspeito de estuprar uma menina de 12 anos, em Itaberaí. Na delegacia, o suspeito negou o crime.

De acordo com a PCGO, os abusos teriam acontecido no Parque Ecológico da cidade e em outros lugares isolados, longe de muitas pessoas e onde o suspeito, que é vizinho da vítima, levava ela para passear.

O homem teria pegado nas partes íntimas da criança e beijado seu seio. Alguns dos abusos aconteciam na presença do irmão da vítima e o religioso usava uma arma para ameaçar os dois, para que eles não falassem sobre os abusos para os pais.

A família procurou o Conselho Tutelar depois que a criança contou para a família. A Polícia Civil investiga se outras crianças e adolescentes foram vítimas do pastor.