Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta clássicos sertanejos

Já imaginou a Orquestra Sinfônica de Goiânia (OSGO) tocando clássicos sertanejos? Pois nesta quinta-feira (30/9), às 20h, no Teatro Goiânia, o maestro Eliseu Ferreira será regente de um concerto exatamente assim. O evento faz parte da estratégia de retomada das atividades culturais presenciais da prefeitura de Goiânia.

Realizado em parceria com o Teatro Goiânia e a Secretaria Estadual de Cultura (Secult Goiás), o concerto terá entrada gratuita de até 350 pessoas (50% da capacidade do local). Além disso, deverão ser cumpridos os protocolos exigidos por causa da pandemia da Covid-19, como distanciamento e uso obrigatório de máscara.

O Teatro Goiânia abrirá às 19h30 e a admissão será por ordem de chegada. Dessa forma, o acesso do público será limitado e condicionado aos protocolos sanitários vigentes no Teatro. Além disso, às orientações do Decreto Municipal nº 3604.

O concerto Clássicos Sertanejos consiste em uma proposta inédita da Orquestra Sinfônica de Goiânia. Por isso, comtempla um repertório de clássicos da música sertaneja arranjados para a formação. O evento terá ainda a participação da dupla Chico Júnior e Fabrício, e do cantor sertanejo Lucas Moura.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os artistas e equipe envolvidos no concerto são testados quinzenalmente para a Covid-19. Ademais, seguem os protocolos sanitários locais e aqueles recomendados pelo Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto (da qual a OSGO é signatária). O objetivo de garantir a segurança dos mesmos e do público.

O concerto também será transmitido ao vivo pelo canal da OSGO no YouTube.

Clássicos Sertanejos – Orquestra Sinfônica de Goiás

Quando: 30 de setembro, às 20h

Onde: Teatro Goiânia – Rua 23, nº 252 – Centro

Como assistir: 350 pessoas no Teatro (50% da capacidade) | YouTube

Valor: Entrada gratuita (ordem de chegada)

*Com informações da Prefeitura de Goiânia