Artistas locais expõem obras na CASACOR Goiás

Um dos ambientes da CASACOR Goiás 2021 é dedicado a instigar os visitantes a conhecerem mais sobre a arte produzida no Estado. Assim, o espaço Fargo Galeria traz como referência a Feira de Arte de Goiás, que neste ano teve edição virtual e reuniu em sua curadoria 500 trabalhos de centenas de artistas. O projeto é do designer de interiores Genésio Maranhão.

Dessa forma, o ambiente contempla 17 artistas locais. Estão na lista: Carlos Monaretta, Ciça Fittipaldi, Deneri, Ebert Calaça, Estevão Parreiras, Fabíola Morais, Gilvan Cabral, Ieda Jardim, Mateus Dutra, Nancy de Melo, Mateus Dutra, Rodrigo Flávio, Ritchelly Oliveira, Sandro Tôrres, Selon, Wander von Wander e Wolney Fernandes.

A galeria de arte conta com atendimento ao público e ação educativa. A ideia é apresentar as biografias dos artistas, bem como a ficha técnica das obras. Além disso, as obras estão à venda. A comercialização acontecerá durante todo o período da mostra, com entrega após o encerramento da exposição.

“A CASACOR Goiás, que sempre primou pela inovação, sela a parceria com um evento como a FARGO, eminentemente ligado às artes visuais, e garante o destaque da inserção da arte, de forma criteriosa e profissional”, afirma Wanessa Cruz, uma das responsáveis pela curadoria das obras. Ela e Sandro Torres estão à frente a Arte Plena Casa Galeria, que organiza e chancela a Fargo. O evento já conta com três edições.

A mostra de arquitetura, design e decoração está em cartaz até 12 de outubro, em área anexa ao Flamboyant Shopping (antiga Tend Tudo), no Jardim Goiás. Assim, a entrada dos visitantes ocorre pelo Garden do shopping. A CASACOR Goiás segue os protocolos de segurança e proteção relacionados à Covid-19 exigidos pelo município de Goiânia. Os ingressos partem de 35 reais.

Serviço | CASACOR Goiás

Quando: até 12 de outubro

Horário: de terça a sexta, das 15h às 22h. Sábados e domingos, das 12h às 22h (Tempo de permanência na mostra 2h30)

Onde: área anexa ao Flamboyant Shopping

Valores da visitação: R$70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada). Crianças com até 10 anos não pagam. Crianças acima de 10 anos pagam meia-entrada. Os ingressos da edição são 100% digitais. Dessa forma, é possível comprar antecipadamente AQUI.