Festival de Cultura da UEG tem inscrições abertas

De 4 de outubro a 5 de novembro, a Universidade Estadual de Goiás (UEG) receberá as inscrições para atrações culturais, mesas temáticas e oficinas para o Festival de Cultura da UEG – Edição 2021. Assim, o evento será realizado nos dias 7, 8 e 9 de dezembro, em formato on-line, devido a pandemia da Covid-19. A transmissão será pelo canal da UEG TV no YouTube.

O evento é promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PRE|UEG). Além disso, tem parceira com a UEG TV, e também conta com o apoio do CriaLab|UEG e da Rede de Cultura Ipes-GO.

Mais sobre o Festival de Cultura da UEG

O Festival de Cultura da UEG é um evento idealizado para a exposição e difusão dos talentos que residem no ambiente universitário. Ademais, para as comunidades onde a universidade está inserida. Dessa forma, segundo os organizadores, pretende-se abrir o espaço da universidade para as expressões culturais locais. Elas podem ser realizadas pela música, literatura, audiovisual, bem como dança, teatro, fotografia, sempre em contato com a comunidade em geral.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas à comunidade. Dessa maneira, podem ser feitas para quem quer participar como atração cultural e também para mesas temáticas e oficinas. Todos os inscritos receberão e-mail com a confirmação da inscrição.

Os selecionados para participar no Festival de Cultura da UEG – Edição 2021 deverão cumprir as observações de acordo com o Edital.

Informações adicionais sobre o Festival podem ser obtidas junto à Coordenação de Cultura da PRE|UEG através do e-mail [email protected] ou pelo telefone (62) 3328-1184.