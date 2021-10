Goiânia inicia vacinação de adolescentes acima de 12 anos

Goiânia inicia, nesta sexta-feira (1/10), a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes sem comorbidades com idade acima de 12 anos. Assim, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), será necessário realizar agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas ou pelo site da Prefeitura de Goiânia. No total, oito postos serão disponibilizados para a aplicação da primeira dose a esse público. Para receber o imunizante é necessário apresentar o cartão de vacinação ou um documento com foto, além do CPF e comprovante de endereço.

O prefeito Rogério Cruz anunciou a vacinação contra a Covid-19 em Goiânia em seu Twitter. “Estamos abrindo a vacinação para a galerinha de 12 anos ou mais. Já aplicamos a primeira dose em mais de 22 mil adolescentes. Com esta ampliação, vamos garantir proteção para todos os goianienses que podem ser imunizados”.

O titular da SMS, Durval Pedroso, também falou sobre a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes sem comorbidades com idade acima de 12 anos em Goiânia. “Estou muito feliz, pois vamos começar a vacinar os adolescentes com 12 anos, e isso significa que já estamos vacinando uma família inteira: adolescentes, pais, avós e bisavós”, disse Pedroso, ao acrescentar que o público desta faixa etária tem grande adesão ao agendamento. “Quero parabenizá-los pelo engajamento, além de pedir que reforcem com os amigos e a família a importância da vacinação”, enfatizou.

Balanço da vacinação contra a Covid-19 em Goiânia

Conforme o vacinômetro de Goiânia, 976,3 mil receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Além disso, 599,4 mil estão imunizados com a segunda dose e, dessas, 27,1 mil receberam a dose única. Até esta quinta-feira (30/9), 22,1 mil adolescentes já receberam a primeira dose e 10,9 mil pessoas receberam a aplicação da dose de reforço na capital.