Goiás sobe duas posições e volta estar entre os 10 estados mais competitivos do País

Goiás subiu duas posições e voltou a ocupar a décima colocação dos estados mais competitivos do Brasil, segundo a edição 2021 do Ranking de Competitividades dos Estados, que avalia indicadores como infraestrutura, segurança pública, potencial de mercado e educação.

Em 2018, Goiás ocupava a décima posição, mas caiu três colocações em 2019, chegando à 13ª colocação. No ano passado, o Estado passou para a 12ª posição. Os dados foram divulgados, na manhã desta quinta-feira (30/9), pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

As 27 unidades federativas foram avaliadas no Ranking de Competitividade em critérios definidos por 86 indicadores, distribuídos em 10 temáticas ligadas à promoção da melhoria da gestão pública e competitividade. Entre os itens considerados estão: infraestrutura, sustentabilidade social, segurança pública, educação, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, capital humano, sustentabilidade ambiental, potencial de mercado e inovação.

Quatro indicadores contribuíram para que Goiás voltasse a ocupar a 10ª colocação do ranking: O estado subiu cinco colocações em segurança pública, cinco em inovação, três em eficiência da máquina pública e uma em sustentabilidade social.

Nas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado comemorou. “Isso é reflexo de uma gestão voltada para o desenvolvimento econômico e social da nossa gente. Quando assumi a gestão, estávamos em 13º lugar, e em queda”, destacou.

Apesar da ascensão em algumas áreas, outras tiveram queda, como o capital humano, que caiu cinco posições; sustentabilidade ambiental, com queda de quatro colocações; e sustentabilidade social, que caiu uma posição.

Goiás está entre os 10 estados mais competitivos do País

De acordo com o Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais, do Tesouro Nacional, Goiás teve a maior redução real de despesas primárias em 2020, comparado a 2019, com -2,5%. Na despesa bruta com pessoal do Brasil, foi registrada uma queda de -10,3%, no ano passado, segundo as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. A atuação é pontual entre as medidas para viabilizar a redução do déficit nas contas do Estado e, ainda assim, garantir aumento de investimentos na saúde (11,6%), educação (3,8%), assistência social (10%) e transporte (91%).

Outro pilar para a classificação dos estados, a educação foi destaque nos últimos anos em Goiás. O Estado atingiu a marca histórica de R$ 2,3 bilhões de investimentos no setor educacional. O montante, que compreende o período entre 2019 e setembro de 2021, foi aplicado em escolas de todos os 246 municípios goianos, seja na infraestrutura e aquisição de materiais didáticos ou em investimentos na área pedagógica.

Em 2021, Goiás também avançou em âmbitos avaliados como a Infraestrutura, com aplicação de R$ 1 bilhão em obras. Na Segurança Pública, houve redução em todos os índices nos crimes violentos no Estado, e na Assistência Social foram investidos mais de R$ 1,1 bilhão em programas sociais.

“Somos referência em segurança pública e na educação somos 1º lugar no Ideb. Criamos programas sociais para nossa população que vive em vulnerabilidade, como o Mães de Goiás e o Aprendiz do Futuro”, disse o governador.