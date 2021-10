Jornal do Meio-Dia comemora 30 anos: credibilidade, imparcialidade e respeito ao telespectador

Hoje, 30 de setembro, o Jornal do Meio-Dia completa 30 anos. Há três décadas, o principal telejornal TV Serra Dourada, afiliada do SBT em Goiás, tem atuado com credibilidade, imparcialidade e respeito ao telespectador.

Atentos à programação, os telespectadores só têm a agradecer por ter espaço e voz dentro do telejornal. “Eu assisto todos os dias e fico feliz por terem tantos quadros para ouvir a população. Eles também cobram das autoridades os nossos direitos, seja de infraestrutura, iluminação, asfalto e muitos outros”, afirma Maria dos Santos, de 50 anos, telespectadora assídua do Jornal do Meio-Dia.

José Gomes, de 67 anos, diz que é fã número um do telejornal e fala sobre o respeito com os telespectadores. “A Luciana, o Lucílio e todos os repórteres demonstram muito respeito e empatia pela gente. Sempre passam a notícia com imparcialidade e dão voz aos que precisam.”

Parabenizando o Jornal do Meio-Dia pelos seus 30 anos, Maura Rodrigues, de 52 anos, deseja que o telejornal continue com sua essência. “Que venham outros anos desse telejornalismo feito com qualidade, carinho, amor e, principalmente, respeito ao cidadão goianiense.”.

Jornal do Meio-Dia: programação voltada ao telespectador

O Jornal do Meio-Dia é feito com personalidade para dar voz ao telespectador, seja para denúncias, flagrantes, curiosidades e diversos outros assuntos. Os quadros do telejornal são pensados e feitos diretamente para o cidadão goiano. Confira!

Repórter Cidadão (segunda a sábado)

Feito para que o telespectador envie fotos, vídeos com curiosidade, flagrantes diversos e denúncias. É um dos principais quadros do Jornal do Meio-Dia. Anualmente é realizado o prêmio Repórter Cidadão com sorteio de diversos prêmios.

Aqui Você faz a Notícia (segunda a sábado)

O telespectador é quem faz a notícia, ele chama a equipe do telejornal para mostrar um problema e pede uma solução para os responsáveis.

Promessa é Divida (segunda a sábado)

O poder público promete a resolução de um problema e na data especificada a produção do telejornal verifica se foi resolvido ou não.

Oferta de empregos (segunda a sexta)

Auxílio para a população na busca por emprego, repassando informações sobre as vagas disponíveis no mercado goiano.

Bem Viver (terça e sexta)

Este quadro do Jornal do Meio-Dia, aborda duas vezes por semana a questão alimentos e atitudes que ajudam a viver melhor. O tema reflete a necessidade premente da sociedade de redescobrir o prazer de viver bem e ter qualidade de vida acima de tudo.

Desaparecidos (terça)

Mostra apelo de pessoas que perderam contato com a família, focado no reencontro de pai, mãe e irmãos.

Espaço Cultura (sexta)

Oferece as dicas mais quentes para o fim de semana descolado. A programação de eventos da cidade, com as mais variadas opções de lazer, seja do cinema, teatro, festas ou shows da cidade.

INSS (sexta)

Auxilia a população sobre aposentadorias, pensões e perícias médicas, com a presença de um superintendente do INSS.

Show de Bola (segunda a sábado)

Apresentado por um experiente comentarista esportivo, aborda temas polêmicos da crônica esportiva atual de forma leve e bem humorada.