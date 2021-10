Praça de Esportes, em Goiânia, tem 900 vagas para atividades esportivas

Com mais de 900 vagas disponíveis de maneira gratuita, as atividades de iniciação esportiva foram retomadas na Praça de Esportes do Setor dos Funcionários, em Goiânia. Assim, atualmente, é possível se inscrever em quatro modalidades: ginástica artística, hidroginástica, natação e treino funcional. Há turmas nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Por conta da pandemia da Covid-19, a quantidade de alunos por aula é limitada. Dessa maneira, há 350 vagas para as turmas de hidroginástica, 328 vagas para natação, 195 para ginástica artística e outras 100 vagas para treino funcional. Segundo a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o retorno gradativo das atividades de iniciação esportiva tem sido acompanhado de cuidados sanitários, medidas de prevenção e distanciamento.

O projeto de iniciação esportiva do Governo de Goiás foi retomado em agosto, com aulas no Centro de Excelência do Esporte, também em Goiânia. Além disso, outras praças esportivas já estão em funcionamento, como o Parque Marcos Veiga Jardim. Além disso, os ginásios do Parque Amazônia e do Jardim Balneário Meia Ponte também retomaram as atividades.

A Praça de Esportes do Setor dos Funcionários está localizada na rua P-16, nº 1019, em Goiânia. Para fazer a inscrição, é necessário ir até o local e apresentar atestado médico, certidão de nascimento ou carteira de identidade e comprovante de endereço. Se precisar de mais informações, as Seel disponibilizou para contato o telefone (62) 3291-0977.