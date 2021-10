Sobe para quase 50 número de vítimas do ginecologista suspeito de crimes sexuais

Quase 50 vítimas já procuraram a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para denunciar o ginecologista e obstetra Nicodemos Júnior Morais, de 41 anos. O caso veio à tona nesta quarta-feira (29/9), depois que o médico foi preso suspeito de crimes sexuais contra três pacientes, em Anápolis.

De acordo com a delegada Isabella Joy, titular da especializada de Anápolis, o médico aproveitava as consultas e exames ginecológicos para praticar os atos libidinosos, fazer comentários constrangedores e, até mesmo, fazer com que as vítimas tocassem a parte íntima dele. Em alguns casos, ele chegava a mandar mensagens para as vítimas após as consultas.

“Temos provas que ele mandava vídeos e falava coisas eróticas para as vítimas. Ele agia da mesma forma com as pacientes, na consulta ou no exame transvaginal”, relatou a delegada em coletiva.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito tem registro profissional (CRM) ativo em Goiás, Pará, Paraná e Distrito Federal. Na capital federal, o médico tem sentença condenatória por violação sexual mediante fraude. No Paraná, uma vítima também registrou ocorrência, também por violação sexual, mas o caso foi arquivado. Em Goiás, há relatos de vítimas de 2013 até 2021.

Ginecologista suspeito de crimes sexuais nega abusos

Durante depoimento, o médico negou que tenha abusado de pacientes e afirma que os procedimentos adotados é como aprendeu. Ele também disse que não fez nenhuma mulher pegar nele e afirmou que os toques nas partes íntimas das mulheres aconteciam somente para fazer exames ginecológicos.

A defesa do suspeito também nega que o médico tenha cometido qualquer prática sexual contra as mulheres que atendeu e destaca que os exames e toques feitos em pacientes tiveram cunho profissional. O advogado ainda afirma que Nicodemos está tranquilo, pois tem certeza da inocência.

Denúncias

Possíveis vítimas do médico devem entrar em contato pelos números (62) 3328-2731/ (62) 98531-0086 WhatsApp ou através do Disque Denúncia 198, canal de denúncia anônima.

