Uma pessoa morre e 7 ficam feridas em acidentes nas GOs 108 e 060

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás foram acionadas, nesta quinta-feira (30/9), para atender duas ocorrências de acidentes de trânsito que deixaram 7 pessoas feridas e uma morta, nas GOs 108 e 060.

De acordo com a corporação, o acidente na GO-108 aconteceu no município de Posse, perto do trevo da BR-020, no nordeste goiano. Houve uma colisão frontal entre dois veículos, sendo uma Chevrolet Spin e uma Fiat Strada.

Quando os militares chegaram no local, encontraram uma pessoa já em óbito e outras quatro feridas, que receberam os primeiros socorros e foram encaminhas para o Hospital Municipal de Posse. O local ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual (PRF).

Nas imagens é possível ver que os veículos ficaram com a parte frontal totalmente destruídas.

Acidente na GO-060

O outro acidente registrado nesta quinta-feira (30/9) envolveu dois veículos de grande porte e um carro de passeio, na GO-060, km 31. Equipes dos bombeiros em Trindade foram acionadas para atender a ocorrência.

Quando os militares chegaram no local, encontraram uma vítima ainda dentro do veículo de passeio, ela estava presa às ferragens, consciente, confusa e apresentava corte na parte posterior da cabeça.

Após o desencarceramento, a vítima foi entregue aos cuidados da guarnição de resgate que fez os procedimentos de primeiros socorros e a transportou ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

De acordo com a corporação, os condutores dos outros dois veículos de grande porte não apresentavam traumas.

Acidente na GO-060. Foto: CBMGO Acidente na GO-060. Foto: CBMGO Acidente na GO-060. Foto: CBMGO Anterior Próximo

Ocorrência na BR-364

Também na manhã desta quinta (30), equipes dos bombeiros em Mineiros atenderam uma ocorrência envolvendo um veículo de passeio e uma carreta, na BR-364 próximo ao km 330, no perímetro urbano da cidade. Não há informações sobre o que teria causado a batida.

A vítima permaneceu dentro do veículo até a chegada dos bombeiros, ela apresentava alguns ferimentos no corpo e na cabeça. Após ser retirada do carro, foi encaminhada para uma unidade de saúde para atendimento médico adequado.