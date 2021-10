Goiânia: veja como solicitar auxílio de R$ 300 no programa Renda Família + Mulher

A Prefeitura de Goiânia lançou um programa social que destina um auxílio de R$ 300 no programa Renda Família + Mulher. O benefício é destinado a mulheres que residem em Goiânia, em situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia de Covid-19. Veja abaixo como solicitar.

O valor será pago por seis meses a mulheres que perderam emprego e renda; trabalhadoras informais, autônomas e microempreendedoras individuais, mulheres recém-saídas de abrigamentos; mulheres com medidas protetivas em situação de abrigamento; e mães solo, assim definidas as inteiramente responsáveis pela criação de filhos, sem ajuda do pai.

Veja como solicitar o auxílio no programa Renda Família + Mulher

As mulheres que se enquadrem nos requisitos deverão solicitar o benefício conforme previsto no decreto. É preciso possuir Cadastro Único (CAD Único); estar na faixa de renda familiar per capita que se enquadra no rol de pobreza, baixa renda ou extrema pobreza; ser a responsável pela unidade familiar e maior de 18 anos.

O pedido de auxílio deverá ser solicitado a partir da próxima segunda-feira (4/10) até 31 de março de 2022, no site da Prefeitura de Goiânia, ou clicando aqui. Será preciso preencher um formulário, aceite de declaração e entregar os documentos previstos no decreto. No ato da solicitação, a requerente deverá declarar que se enquadra nos termos do decreto, sob pena de responsabilidade civil e criminal.

De acordo com a titular da Secretaria de Políticas Para Mulheres, Tatiana Lemos, as equipes também vão trabalhar para cadastrar mulheres in loco, pois muitas não tem acesso à internet.

Caso seja necessário, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social fará averiguação de documentos, utilizando banco de dados, ou vistoria in loco. Os pedidos que não atenderem aos critérios serão indeferidos.

O depósito do auxílio financeiro será feito por meio de cartão, que será entregue à mulher beneficiária no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo do endereço informado no ato do pedido.