Goiás recebe mais de 190 mil vacinas contra a Covid-19

Nesta sexta-feira (1/10) e no sábado (2/10), Goiás recebeu mais duas remessas de vacinas contra a Covid-19 que, somadas, chegam a 190,8 mil doses. Assim, chegaram no primeiro dia 84,4 mil doses da AstraZeneca para a 2ª dose. Além disso, no segundo dia, o Estado recebeu mais 106,4 mil da Pfizer, que serão utilizadas para a dose de reforço de trabalhadores da saúde, bem como para pessoas acima de 70 anos. A informação da chegada de novas vacinas foi confirmada pelo governador Ronaldo Caiado em seu Twitter.

Caiado tem feito alertas para que a população goiana procure um dos postos de vacinação contra a Covid-19 em todo o Estado. “O que nós precisamos agora é que quem não estiver vacinado, que vacine. Não existe maneira de combater o vírus que não seja com a vacina”.

Permanece em vigor a resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de Goiás, que destina as vacinas contra a Covid-19 recebidas, na sua totalidade, para aplicação por faixa etária, em ordem decrescente de idade. Assim, os grupos prioritários, como idosos, trabalhadores da Saúde, Educação ou pessoas com comorbidades, que ainda não foram imunizados, por algum motivo, terão prioridade independentemente da idade que estiver sendo atendida nos municípios.

Números da vacinação contra Covid-19 em Goiás

Até o sábado (2/10), Goiás aplicou 4,7 milhões de vacinas de primeira dose contra a Covid-19 em todo o Estado. Com o esquema completo, seja pelo reforço ou pela aplicação de vacina em dose única, foram imunizadas 2,7 milhões de pessoas. No total, foram 865,5 mil casos e 23,5 mil óbitos no Estado.