Dois são presos na GO-060 com 470 quilos de droga avaliada em R$ 85 milhões

Dois homens foram presos neste domingo (3/10) transportando 470 de droga, que foi avaliada em cerca de R$ 85 milhões. O flagrante foi feito na GO-060, próximo a São Luís de Montes Belos, na região central de Goiás.

De acordo com a PRF, os 470 quilos de cloridrato de cocaína estavam escondidos no assoalho de uma carreta bitrem que estava carregada 25 toneladas de caroços de algodão. Esta é a maior apreensão de cocaína feita pela polícia neste ano.

A ação conjunta contou com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM). Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para ajudar a cortar a lataria e retirar a droga.

A carga com os vários tabletes de cloridrato de cocaína, em sua forma mais pura e com alto valor de mercado, foi avaliada em cerca de R$ 85 milhões. Segundo a PRF, o veículo saiu do estado de Mato Grosso e tinha como destino o estado de São Paulo.

Questionados, os motoristas do veículo, de 37 e 32 anos, informaram aos policiais que receberiam R$ 50 mil para o transporte da droga até o estado de São Paulo. Eles foram presos e, juntamente com a droga, encaminhados à Central de Flagrantes em Trindade.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sff3f9e60-e1d5-42f1-8a81-4f313e076601′]

Além dos dois presos na GO-060 com 470 quilos de droga, PRF registra outras ocorrências em rodovias federais em Goiás

De acordo com balanço da PRF, neste final de semana foram registrados 19 acidentes que deixaram 11 pessoas feridas e uma morte nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás.

Além disso, foram feitas 521 autuações de infrações de trânsito, sendo que dessas anotações, 18 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança, 79 de motoristas realizando ultrapassagens proibidas e 13 condutores foram reprovados no teste de alcoolemia.

Os policiais ainda fiscalizaram 2.221 veículos e 1.959 que transitaram pelas rodovias federais goianas. No total, 21 pessoas foram presas por crimes diversos.