Feira Hippie e da Madrugada funcionarão na quarta e sexta antes do Dia das Crianças

As feiras Hippie e da Madrugada estão autorizadas a funcionar antes do Dia das Crianças. As portarias foram publicadas no Diário Oficial da Prefeitura de Goiânia.

De acordo com o documento, os feirantes da Feira da Madrugada podem iniciar a montagem das barracas a partir de 20h de terça-feira e o funcionamento será das 4h de quarta-feira (6) às 22h de quinta-feira (7).

Já a montagem da Feira Hippie pode ser feita a partir das 00h00 de sexta-feira e o funcionamento será das 6h de sexta-feira (8) até às 15h de domingo (10).

De acordo com o titular da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa, Paulo Henrique Rodrigues Silva, a liberação foi feita a partir de um pedido dos comerciantes, pois o fluxo na região é intenso em períodos que antecedem os feriados.

Além dos horários estabelecidos, as portarias ainda destacam que os deverão ser obedecidos todas as medidas e protocolos sanitários de funcionamento estabelecidos pelo Decreto nº 3.237, de 8 de junho de 2021.

Decreto de Goiânia com recomendações para feiras e região da 44

De acordo com o último decreto de Goiânia, publicado no dia 24 de setembro, feiras especiais e região da 44 devem seguir as seguintes determinações:

Feiras livres e especiais

Disponibilização de mesas e cadeiras aos frequentadores deve resguardar uma distância mínima de 1,5m entre elas;

Manter o distanciamento de 1,5m entre as bancas/barracas;

Assegurar corredores com largura de, no mínimo, três metros;

manter distância mínima de 1,5m entre trabalhadores e entre usuários.

Região da 44