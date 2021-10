Feira Hippie e Feira da Madrugada têm funcionamento ampliado

A Prefeitura de Goiânia liberou, nesta segunda-feira (4/10), o funcionamento da Feira da Madrugada e da Feira Hippie na quarta-feira (6/10) e sexta-feira (8/10). Assim, a medida acontece devido a proximidade do Dia das Crianças, que é celebrado no dia 12 de outubro. As portarias que permitem a alteração são as de n° 097/2021 e 098/2021.

Os documentos estabelecem que a montagem da Feira da Madrugada aconteça a partir das 20h de terça-feira. Dessa maneira, o funcionamento será das 4h de quarta-feira às 22h de quinta-feira (7/10). Ademais, a montagem da Feira Hippie acontece a partir das 0h de sexta-feira. Já o funcionamento será das 6h de sexta-feira, até às 15h de domingo (10/10).

“A liberação das feiras na semana que antecede o Dia das Crianças vem para ajudar o feirante, com mais esse dia de venda dos seus produtos. Sabemos que o fluxo na região é intenso em períodos que antecedem os feriados, e o feirante pede muito por isso. O prefeito Rogério Cruz, está à disposição para atender aos pedidos da população”, pontuou o titular da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa, Paulo Henrique Rodrigues Silva.

Além dos horários estabelecidos, as portarias destacam que os feirantes e frequentadores da Feira Hippie e da Feira da Madrugada deverão obedecer todas as medidas e protocolos sanitários de funcionamento estabelecidos pelo Decreto nº 3.237, de 8 de junho de 2021, divulgado pela prefeitura de Goiânia devido a pandemia de Covid-19.