Goiânia aplica de 3ª dose em idosos a partir de 65 anos e imunossuprimidos a partir de 40

A partir desta segunda-feira (4/10), Goiânia inicia a aplicação da 3ª dose em idosos a partir de 65 anos que tomaram a segunda dose até dia 4 de abril e em pessoas imunossuprimidas com 40 anos ou mais que receberam a D2 há 28 dias, isto é, até o dia 7 de setembro.

No total, 25 postos estarão disponíveis para o atendimento deste público, incluindo o drive-thru do Shopping Passeio das Águas sem a necessidade de agendamento. (Veja abaixo)

A aplicação da primeira dose também continua sendo feita para pessoas maiores de 18 anos sem a necessidade de agendamento, em 50 salas de vacinação. Já os adolescentes de 12 a 17 anos serão atendidos em 9 pontos de vacinação exclusivamente por agendamento pelo site da Prefeitura de Goiânia.

A segunda dose continua sendo ministrada para aqueles com data marcada para o dia 4 de outubro e em atraso. São 15 postos disponíveis, sem necessidade de agendamento, além do drive-thru do Shopping Passeio das Águas que aplica especificamente a vacina Pfizer.

O Centro Municipal de Vacinação se mantém como unidade referência na aplicação da primeira e segunda dose para gestantes e puérperas (com até 45 dias após o parto). O local funciona por meio de demanda espontânea.

Pontos para aplicação da 3ª dose em Goiânia

USF Residencial Itaipu: Rua RI 37 esq. com RI 8 e RI 9, Residencial Itaipu

Ciams Novo Horizonte: Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n – Vila Novo Horizonte

USF Parque Santa Rita: Av. Americano do brasil s/nº quadra 02 lote 06 Parque Santa Rita

USF Novo Planalto: Rua Vm Três E quadra 95 – St. Novo Planalto

USF Vila Mutirão: Av. do Povo quadra D Vila Mutirão

USF Brisas da Mata: Rua BM10 Quadra 21 Lote 62 Residencial Brisas da Mata

USF Jardim Curitiba I: Rua JC22 Area Verde Jardim Curitiba I

USF Leste Universitário: Rua 218, QD A-02, LT 10, S/n – Setor Leste Universitário

CS Jardim Michele Muniz do Carmo: Praça Abel Coimbra, 350 – Cidade Jardim

Área I da PUC: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

USF Criméia Oeste: Av. Domingos Lemos do Prado, 32 – St. Crimeia Oeste

Salão Comunitário Jesus Bom Pastor: Rua Porto Alegre (ao lado da USF Jardim Guanabara I)

Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara Entre Ruas Caritos Madeiras E Paranaíba S/n, Setor Urias Magalhães

CS Parque Industrial João Braz: Rua Rodrigues Alves esq. com Rua Olímpia quadra 52 lts.14 e 15 Pq. Industrial

USF São Francisco: Avenida das Palmeira quadra 89 lote 10 bairro São Francisco

USF Jardim do Cerrado IV : R. Pingo de Ouro, s/n – Jardim do Cerrado 4, Goiânia

USF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n, Conj. Vera Cruz II

Sest/ Senat: Av. Castelo Branco, s/n, São Francisco

UPA Novo Mundo: Avenida New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia: Rua DF-02 c/ Rua DF-18, Lt 14, Chácara do Governador

USF Recanto das Minas Gerais Militão R. de Araújo : Rua Sienna, APM-1, Jardim Maria Helena

Centro Social Imaculada Conceição: Quadra 176 – Lote 15, Praça Washington, S/N – Jardim Novo Mundo.

CS Parque Amazônia: Praça José Rodrigues de Morais Neto, s/n, Parque Amazônia

Clube da Caixa Econômica / APCEF-GO : Av. T-1, 1155, quadra 53, Setor Bueno

: Av. T-1, 1155, quadra 53, Setor Bueno Drive-thru Shopping Passeio das Águas

Confira todos os postos de vacinação clicando aqui.