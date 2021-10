Homem bate cabeça ao pular em piscina e fica gravemente ferido, em Caldas Novas

Um homem de 33 anos ficou gravemente ferido após bater a cabeça em uma divisória de concreto ao mergulhar em uma piscina, em Caldas Novas, no sul de Goiás. Ele está internado em Goiânia.

O momento do acidente foi filmado por amigos, que registraram quando o homem pula na água e atinge a divisória entre a parte rasa e funda da piscina. Como o homem não retornou à superfície, um amigo pulou e retirou o homem da água.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Posteriormente, ele foi transferido de avião para o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), em Goiânia.

O turista teve um traumatismo crânioencafálico e lesões na coluna. De acordo com boletim médico desta segunda-feira (4), ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave, intubado, sedado e com pescoço imobilizado por um colar cervical.

Além do homem que bateu a cabeça ao pular em piscina, em Caldas Novas, outro morreu afogado no lago Corumbá IV, em Alexânia

No início de agosto deste ano, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender uma ocorrência de afogamento no lago Corumbá IV, no município de Alexânia, a cerca de 118 quilômetros da capital.

Segundo os militares que atuaram na ocorrência, a vítima é um jovem de 21 anos que desapareceu ao tentar fazer uma travessia no lago.

A guarnição de mergulhadores encontrou o corpo do jovem a cerca de seis metros de profundidade. Após retirada do lago, o corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis.

Afogamentos em Goiás

De acordo com a estatística de resgate de 2020 e 2021 dos bombeiros de Goiás, ano passado foram atendidas 51 ocorrências de iminência de afogamento. Este ano, até o momento, foram duas ocorrências.

Dados da estatística geral dos bombeiros apontam que em 2020 foram atendidas 18.309 ocorrências de busca e salvamento. Os meses com mais ocorrências foram outubro, novembro e dezembro. Neste ano de 2021, os número gerais já registram 12.625 ocorrências de busca e salvamento, sendo a maioria dos casos no mês de janeiro.